ENVIRONNEMENT – Le changement climatique au centre des JIOI

Lors des JIOI 2023, nos jeunes représentants dans la catégorie Assemblée des jeunes du volet jeunesse aborderont les débats sur le changement climatique.

Les deux universitaires, Mario Heriniaina Rabenitsiry Andrianirina et Santatriniaina Randrianarijaona, se préparent à représenter fièrement Madagascar lors de l’épreuve de l’Assemblée des jeunes dans le volet jeunesse des XIe Jeux des Îles. Cette compétition mettra en lumière leur engagement envers l’environnement et le changement climatique à travers un débat d’une journée avec le thème « Que puis-je faire face au changement climatique ? ». « Les deux jeunes représentants de Madagascar s’immergent dans un processus de préparation intensif. Ils acquièrent des connaissances approfondies sur des notions essentielles telles que l’environnement, l’écologie, le climat et bien d’autres domaines connexes. De plus, ils ont étudié des solutions concrètes pour contrer la dégradation environnementale, notamment des pratiques d’éco-gestes, le reboisement, la réduction des déchets et le recyclage » explique leur coach, Michel Ranarivelo. La présentation de Madagascar dans cette catégorie se déroulera en deux parties distinctes. Dans la première partie, les jeunes ambassadeurs auront l’opportunité de faire découvrir Madagascar ainsi que les 12 jeunes représentants venant des autres îles participantes. La deuxième partie se concentrera sur le débat concernant le changement climatique dans chaque île. Suite à ce débat, les jeunes présenteront des solutions novatrices pour faire face à cette problématique régionale et mondiale.

Madagascar, pays hôte

Le volet jeunesse des XIe JIOI débutera un jour après la cérémonie d’ouverture, à l’Arena Ivandry. Suivant l’ordre alphabétique, les Comores auront l’honneur de commencer les présentations du volet jeunesse. Madagascar, en tant que pays hôte, clôturera la présentation. « Nous avons la dernière position en raison de notre rôle de pays hôte. L’Assemblée des jeunes se déroulera sur une seule journée », souligne Michel Ranarivelo. Le volet jeunesse se compose de trois catégories, toutes destinées à faire découvrir la richesse et la culture de Madagascar. Outre l’Assemblée des jeunes, où le débat sur le changement climatique prendra place, la compétition englobera également la catégorie danse et chant. Cette performance artistique sera centrée sur le thème inspirant : « Guide-moi à découvrir ton île ». Enfin, le théâtre mettra en avant les diversités linguistiques et culturelles de Madagascar. Au total, 98 jeunes issus des sept îles participantes auront l’opportunité exceptionnelle de découvrir des sites emblématiques de Madagascar tels que le Rova, la mairie d’Antananarivo et le Palais présidentiel d’Iavoloha. À noter que ce volet n’implique aucune compétition et ne donnera lieu à aucun classement. Son objectif est de tisser des liens entre les jeunes des différentes îles et de célébrer leur diversité.