ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Candidats à vos marques !

La période de dépôt des dossiers de candidature pour l’élection présidentielle s’ouvre demain à partir de 9 heures. Les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu’au 6 septembre à 18 heures pour s’inscrire à la HCC.

Top départ. En parallèle du coup d’envoi des XIe Jeux des îles de l’océan Indien, un autre événement marquera l’actualité, cette semaine. Il s’agit de l’ouverture de la période de dépôt des dossiers de candidature à l’élection présidentielle. Certains ont déjà procédé à des tours de chauffe depuis quelques mois. D’autres n’ont pointé leur nez que depuis quelques semaines. Certains entretiennent toujours le flou sur leurs intentions. Quoi qu’il en soit, les choses sérieuses démarrent concrètement demain, pour ceux qui comptent s’engager dans la course à la magistrature suprême. Suivant le chronogramme décrété par le gouvernement lors de la convocation des électeurs aux urnes, la période du dépôt des dossiers des candidats court du 23 août à 9 heures, jusqu’au 6 septembre à 18 heures. Dans une publication, le 11 août, la Haute cour constitutionnelle (HCC) a publié une liste de quinze pièces à fournir pour ceux qui veulent candidater à la course à la magistrature suprême. La Cour d’Ambohidahy étant le destinataire des dossiers de candidature des prétendants à la présidence de la Républi­que. En tête de liste, il y a la déclaration de candidature revêtue de la signature du candidat, légalisée par une autorité administrative compétente. Vient ensuite, la copie intégrale d’acte de naissance ou une copie légalisée de la carte nationale d’identité. Le fameux certificat de nationalité malgache qui suscite de vives polémiques depuis plusieurs semaines fait partie des pièces à fournir. Il doit être daté de moins de six mois. Il y a aussi l’extrait de casier judiciaire bulletin numéro 3 et une copie de la carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription dans la liste électorale. Les candidats doivent aussi fournir un certificat délivré par l’administration fiscale attestant qu’ils ont rempli leurs obligations fiscales et se sont acquittés de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature.

Probité

Une déclaration sur l’honneur du candidat, selon laquelle il s’est acquitté de tous les impôts et taxes exigibles de toute nature est également nécessaire. Une autre déclaration sur l’honneur donnant la composition exhaustive des biens immeubles et des valeurs mobilières du candidat ainsi que la nature de ses revenus doit également être fournie par l’aspirant Président. Ainsi qu’un certificat de résidence attestant de la présence sur le territoire national depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Doit aussi figurer dans le dossier de candidature du candidat, une attestation d’investiture par un parti politique ou par une coalition de partis, légalement constituée, ou une attestation de parrainage du candidat par des élus. La loi organique sur l’élection présidentielle dispose, en effet, que toute candidature à l’élection présidentielle doit être investie par une entité politique légalement constituée ou “parrainée par une liste de cent cinquante élus”. Une autre déclaration sur l’honneur, cette fois-ci, sur le respect des dispositions de la Constitution, fait également partie des pièces du dossier à déposer au greffe de la HCC. Sans oublier l’attestation de versement de la participation aux frais d’impression des bulletins de vote, ou caution. Elle est fixée à 200 millions d’ariary par candidat. La matrice du spécimen, renfermant les caractéristiques du candidat à apposer sur le bulletin de vote, doit d’ores et déjà figurer dans le dossier de candidature.

Chaque prétendant à la magistrature suprême doit aussi fournir une copie du récépissé de dépôt de la déclaration de patrimoine, “pour les personnes concernées”. C’est-à-dire pour les personnes qui ont été soumises à l’obligation d’effectuer une déclaration de patrimoine par la Constitution ou les lois en vigueur, du fait de leur statut politique ou de leur fonction au sein de l’administration publique. La dernière pièce à fournir est une déclaration de probité portant engagement à respecter les dispositions relatives à la transparence du financement des campagnes électorales. La publication, accessible sur le site web de la HCC depuis le 11 août, n’est qu’un rappel des pièces à fournir dans un dossier de candidature, prescrit par la loi organique sur l’élection présiden- tielle. Le candidat devrait avoir eu le temps nécessaire pour composer son dossier de candidature. Pour les plus hésitants, ils ont encore jusqu’ au 6 septembre à 18 heures, pour déposer un dossier complet auprès du greffe de la Cour d’Ambohidahy.