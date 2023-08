DROGUE DURE – La police arrête un Réunionnais

Un Réunionnais en garde à vue, à la chambre de sûreté de la brigade de Stupéfiant (STUP), à Anosy, depuis samedi. Son arrestation a été révélée par la police nationale, hier. Consommation et détention de drogue, précisément de cocaïne, constituent son infraction. Selon les informations communiquées, la police effectuait une patrouille et a procédé au contrôle du suspect, âgé de 42 ans, qui se trouvait dans une discothèque de la ville. Il s’est présenté en tant que touriste. Or, il avait sur lui quatre grammes de cocaïne et une balance électronique servant certainement au trafic. Après l’examen de situation et son identification, la police l’a conduit au bureau de la Stup. À s’en tenir aux explications reçues, il est sans domicile fixe. Les fins limiers continuent à l’interroger et s’intéressent surtout à ses activités délictueuses. « Nous rappelons toujours que la détention, la vente et la consommation de stupéfiants restent interdites et poursuivies conformément à la loi. La Stup de la police nationale collabore avec tout le monde pour lutter et éradiquer les crimes », souligne la police nationale.