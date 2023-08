COOPÉRATION – Le consul général de France à Mahajanga

Jean-Louis Roth, consul général de France, a rencontré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriatomanga, et le préfet de Mahajanga, Fitiavana Lahiaina Ravelomahay, jeudi au bloc administratif à Ampisikina. La situation des ressortissants français qui résident à Mahajanga a été évoquée, durant la conversation. Le préfet a, en effet, présenté la liste de résidents français en situation illégale dans la cité des Fleurs. Le consul général n’a pas caché son enthousiasme face au charme captivant de la ville de Mahajanga. « Mahajanga figure parmi les plus belles villes malgaches et présente de nombreux atouts pour le tourisme. Par ailleurs, nous ne protégeons pas les Français qui ne respectent pas la loi. Elle doit être appliquée », avertit Jean-Louis Roth. « Le gouvernement actuel essaie de mettre en place des infrastructures dans les quartiers reculés. Entre autres, les hôpitaux et les centres de santé de base ou CSB ainsi que les routes qui sont en train d’être réalisées », indique, pour sa part, le gouverneur de Boeny.