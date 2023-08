ANTANANARIVO – La réouverture du COUM 67ha attendue cette semaine

Après de longues attentes. Le marché de L’artisanat et des meubles des 67 ha, connu sous le nom de COUM 67 ha, a rouvert ses portes. « Tous les travaux sont achevés, la réouverture de ce marché est prévue pour cette semaine », a expliqué Emmanuel Rakotomalala, le directeur du marché, hier. Des vendeurs sont sur le point de transporter leurs marchandises vers le nouvel endroit de localisation, se trouvant toujours aux 67 ha, derrière l’arrêt de bus Parking . « Une grande infrastructure est désormais opérationnelle, qui peut accueillir jusqu’à deux mille marchands », rapporte encore le directeur. Cette infrastructure était en construction depuis 2021. Certains des vendeurs ont été transférés à Andoha­tapenaka, depuis, et ils auront donc le privilège de revenir. La réouverture de ce marché devait se tenir le 17 août dernier. Grâce à cela, l’organisation est déjà mise en place pour une meilleure gestion de la place. Les marchands ont le droit de changer la forme et l’apparence de leur espace. « Les marchands des meubles se trouveront vers le plus haut de l’immeuble et les marchands artisanaux prendront les cabines à l’intérieur. De plus, la participation annuelle des vendeurs ne va pas changer », continue le délégué. Le paiement de cette participation se fera de leur plein gré pour les vendeurs. Les lieux, s’étendant sur une superficie totale d’un hectare réparti sur deux niveaux, offrent un environnement propre et structuré, disposant d’un bloc sanitaire et de divers autres dispositifs.