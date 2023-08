ANJOZOROBE – Trois suspects meurent dans un accrochage

Trois individus armés ont été tués lors d’une fusillade survenue, hier, dans le district d’Anjozorobe. Ils sont soupçonés d’être des malfaiteurs.

Décès de trois criminels présumés, hier, à 1h30 du matin, dans la commune de Beronono, à Anjozorobe. Des tirs auraient été échangés entre les gendarmes et eux. Trois autres personnes, leurs supposés coauteurs et dont l’identité n’a pas été fournie, ont pu s’échapper, selon la compagnie d’Imerina centrale. Les gendarmes se sont référés à la légitime défense stipulée par le Code pénal, et au droit d’usage des armes bétonné par un décret, pour justifier la mort de ces présumés coupables. Divers actes de banditisme, surtout quelques vols de bétail et kidnappings constatés à Ankazobe, à Ambohidratrimo et à Anjozorobe, ont été imputés aux défunts. Leur forfait le plus récent a été un rapt. Ils ont kidnappé deux villageois, âgés de 19 et 20 ans, dans la nuit du 11 août, à Anorana Ambongamarina, dans le district d’Anjozorobe. Leurs otages ont été libérés le 19 août. De fil en aiguille, l’équipe judiciaire de la gendarmerie a fini par arrêter sept individus. Le commanditaire de l’acte en fait partie. Certains ont été appréhendés pour complicité, en donnant de la nourriture et un moyen de communication aux ravisseurs.

Découverts

D’autres ont été épinglés pour recel de malfaiteurs. Toujours dans le cadre de cette enquête, les gendarmes ont été informés du repaire des auteurs principaux de l’enlèvement. Ils s’étaient embusqués dans un bled isolé, depuis dimanche soir. Prêts à passer au coup de filet, onze bérets noirs ont rejoint les lieux indiqués. « En voyant les gendarmes de loin, les malfaiteurs ont ouvert le feu en premier, obligeant ainsi l’unité à riposter instinctivement pour se protéger », selon le rapport du capitaine Safidiniavo Toky Andriambeloniaina, commandant de la compagnie. Un fusil de chasse, un autre de fabrication locale, une munition de 7,62 millimètres, une de 7,5 millimètres, une autre de calibre douze, un étui de 7,62 millimètres et six autres de calibre douze ont été découverts sur le lieu de la fusillade. Un couteau et deux amulettes que les défunts portaient sur eux pour se préserver des balles, y ont été également ramassés. Hajatiana Léonard