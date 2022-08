Transport aérien – Air Madagascar va renforcer sa flotte

Selon le président de la République, la compagnie Air Madagascar sera dotée de nouveaux appareils avant la fin de l’année. Des vols directs pour Sainte-Marie figureront dans le plan de vol de ces nouveaux aéronefs.

De nouveaux avions avant la fin de l’année. C’est le challenge lancé par Andry Rajoelina, président de la République, à Sainte-Marie, samedi. “Un engagement”, qu’il fait devant les habitants de l’île étant donné que des vols directs pour celle qui est également appelée “Nosy Boraha”, seront inscrits dans les plans de vols de ces nouveaux appareils.

À entendre les propos présidentiels devant les Saintmariens durant un meeting devant le port de Sainte-Marie et ensuite, en clôture d’une conférence sur les baleines, la compagnie Air Mada­gas­car “sera dotée de nouveaux appareils”. Face aux Saintmariens, le chef de l’État a indiqué que la signature du protocole d’accord y afférent se fera “dans quelques semaines”. Durant la conférence qui a clôturé sa journée de samedi, il a ajou té que l’acquisition des nouveaux aéronefs se fera “d’ici la fin de l’année”.

Le locataire d’Iavoloha a réservé l’exclusivité de cette information aux habitants de Sainte-Marie. Il s’agit du point saillant de son discours durant le festival “Baleines en fête”. Un événement durant lequel les habitants de l’île et les élus ont appelé à tue-tête la reprise des vols directs entre Nosy Boraha et les îles voisines de Madagascar dans l’océan Indien. Un incontournable pour le retour en masse des touristes étrangers. Après deux années de crise sanitaire, le tourisme reprend petit à petit des couleurs sur l’île.

Avant la pandémie causée par la Covid-19, les vols directs en provenance de la Réunion ou Maurice assuraient une affluence constante de touristes internationaux à Sainte-Marie. Maintenant, la crise sanitaire est, de prime abord, passée et que les frontières ont rouvert, les liaisons aériennes directes à destination de Nosy Boraha n’ont, cependant, pas encore repris. Aussi, ce sont les touristes malgaches et une poignée d’étrangers qui passent par Antananarivo qui amorcent la relance du secteur dans l’île.

Crédibilité politique

Comme affirmé dans les chants et saynètes des participants au carnaval « Baleines en fête », le nombre de touristes actuels est loin de suffire pour redonner du peps au secteur meurtri par deux années de crise. Le président affirme alors que les liaisons entre SainteMarie et La Réunion, ainsi que Sainte-Marie et l’île Maurice seront justement au programme des nouveaux aéronefs.

Andry Rajoelina concède que la reprise des vols directs entre Sainte-Marie et les autres pays du monde est une solution pour augmenter de façon exponentielle le nombre de touristes internationaux à Sainte-Marie. Il regrette, toutefois, que la zone de turbulence que traverse la compagnie Air Madagascar qui s’accompagne d’un nombre réduit de ses aéronefs ne permette pas une reprise immédiate des liaisons aériennes directes vers Sainte-Marie.

Le chef de l’État engage, cependant, sa crédibilité politique sur le retour des vols directs vers Nosy Boraha. “Je vous ai demandé de m’aider et je vous aiderai en retour. Vous m’aviez aidé en me donnant 83% des voix lors de la présidentielle. Aussi, je me tiens debout devant vous aujourd’hui. Je ne vous trahirai pas. Je ne vous décevrai pas. Nous nous reverrons l’année prochaine. Je n’oserai plus me tenir debout devant vous si les vols directs vers SainteMarie ne reprenaient pas”, lance le locataire d’Iavoloha.

Faisant le rapprochement entre la reprise des vols directs pour Sainte-Marie et le tourisme, Andry Rajoelina ajoute, “ce serait dommage que nous soyons les seuls à profiter des baleines. SainteMarie a une renommée internationale. Nous allons tout faire pour booster le nombre de touristes”. Selon les informations, l’acquisition de nouveaux aéronefs pour Air Madagascar est dans les plans depuis le premier semestre de l’année. En mars, un Embraer 190 a même déjà fait un vol de démonstration.

Les nouveaux aéronefs que va acquérir la compagnie nationale seront destinés aux vols domestiques et régionaux, c’est-à-dire les destinations natio­­nales et les îles de l’océan Indien. Des indiscrétions chuchotent, pourtant, qu’un temps, le point d’achop­pement du projet a concerné le type d’appareil qui répondra au mieux aux besoins nationaux et régionaux. À Sainte-Marie, le président de la République n’a, en tout cas, pas donné de détail sur le genre d’avion dont sera doté Air Madagascar.