Morondava – Six dahalo tombent sous les balles

Une poursuite engagée après un vol de cent vingt-neuf zébus dans le district de Morondava s’est soldée par six morts, en fin de semaine dernière. Ils étaient tous des dahalo.

Selon l’alerte parvenue à la gendarmerie, le vol de bétail a été commis le jeudi 18 août à minuit, à Ankiliabo Betsinefo, dans la commune d’Analaiva. Les assaillants armés ont emmené un otage.

Vingt-cinq gendarmes dirigés par le commandant de compagnie, le capitaine Fias Razafimangasoa, ont rejoint les lieux et suivi les traces des dahalo. Au bout de quatre heures de filature, ils les ont rattrapés alors qu’ils allaient traverser la route nationale (RN35), au niveau d’Amboloando. Mais les criminels les ont mis au défi de recourir à la manière forte : un violent accrochage a éclaté, au cours duquel six membres de la bande sont morts arrosés de balles.

Les bœufs ont tous été récupérés et l’otage libéré sain et sauf. Un fusil de chasse de marque Baïkal, quelques cartouches et deux portables des dahalo ont été saisis. Les forces de la gendarmerie sont intactes. Elles ont appelé à la solidarité pour lutter contre l’insécurité et veulent que l’alerte soit toujours donnée à temps.