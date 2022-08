Baleines en fête – Un coup de pouce pour la relance du tourisme

Sous l’égide du président de la République, le festival « Baleines en fête » a fait un carton à Sainte-Marie. Un événement qui porte l’espoir d’une relance définitive du tourisme dans l’île.

Une publicité de Sainte-Marie». Ces mots sont ceux de Andry Rajoelina, président de la République. Des mots dits pour expliquer la raison de l’organisation de l’événement «Baleines en fête», un alter égo du «Festival des baleines», placé sous l’égide présidentiel, samedi.

Après deux ans de disettes causés par la crise sanitaire, l’événement de samedi, selon les discours successifs, est dans l’objectif de donner un coup de pouce à la relance du tourisme. Un rendez-vous pour démontrer, également, l’attachement étatique au redressement du secteur touristique, meurtri par la pandémie causée par le coronavirus. «Que ce soit les Baleines en fête ou le Festival des baleines, nous allons miser sur ces carnavals pour attirer encore plus de touristes tant nationaux qu’internationaux à Sainte-Marie», table Joël Randriamandranto, ministre du tourisme.

À l’occasion du festival Baleines en fête, les Saintmariens ont sorti leurs plus beaux atours. Sous le thème «Sainte-Marie d’hier, d’aujourd’hui et de demain», les représentants des dix-sept Fokontany de l’île ont joué le jeu. Les onze chars richement décorés, accompagnés d’une troupe de comédiens d’un jour, de danseurs et de chanteurs de chants traditionnels ont démontré à merveille l’histoire, le mode de vie et la culture saint-mariens.

Parmi les points saillants du carnaval, il y a eu le passage du char à l’image de l’église Notre Dame de l’assomption. Il s’agit d’un monument historique classé au patrimoine mondial par l’Organisation mondiale des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle est la première église catholique construite en dur à Madagascar et date de l’année 1837. L’autre fait marquant du carnaval de samedi est le passage du char au nom de la reine Betty. Ancienne souveraine de l’île, elle a été la petite-fille de Thomas Tew, un flibustier américain.

Un Socle

Sainte-Marie a, en effet, été un ancien point d’ancrage des pirates. Raison pour laquelle ses anciens souverains en sont des descendants. Son histoire liée à la piraterie fait justement la renommée internationale de l’île. Certains historiens affirment même que Sainte-Marie est la célèbre île Libertalia, le pays des pirates. Voilà pour la Sainte-Marie d’hier. Mais l’autre sujet, axe central du carnaval, mais aussi, un des socles du Sainte-Marie d’aujourd’hui et de demain sont les baleines.

«Les baleines sont d’une importance capitale pour Sainte-Marie car d’elles dépendent les revenus de chaque ménage de l’île», affirme le docteur Marcellin Randriamanantena. Le président Rajoelina lui aussi a souligné la portée de la présence des baleines sur l’économie et l’emploi. Outre son paysage pittoresque, ses plages paradisiaques et sa mer tranquille, les baleines sont un des principaux atouts charmes du tourisme à Sainte-Marie.

La baie saint-marienne constitue un des principaux spots d’observation de baleine à bosse dans l’océan Indien. En allant plus au large et d’autres cétacés, ainsi que plus de trente autres espèces de mammifères marins peuvent être observés. En cette période jusqu’aux environs d’octobre, plusieurs baleines à bosse allaitent leurs petits près des côtes de Sainte-Marie.