Vente illicite de terrain – Un réseau de supers escrocs dénoyauté

Quatre sur huit personnes incriminées pour vente d’un terrain de onze mille hectares d’autrui sont incarcérées à Antanimora depuis hier. La police étale l’affaire au grand jour.

En prison. Une femme soi-disant propriétaire d’un terrain à vendre, un ancien chef fokontany, un facebooker et un démarcheur se trouvent mis en détention préventive à Antanimora suite à leur passage au parquet, jeudi. Un employé au service des domaines et trois autres suspects, leurs présumés complices, ont bénéficié d’une liberté provisoire en attendant leur comparution au procès.

Tout est parti d’une proposition de vente d’une propriété de onze mille hectares dont la femme prétendait être la propriétaire. Cette dernière est convenue avec un intermédiaire qui lui achètera le mètre carré à 60 000 ariary pour le revendre à 80 000 ariary.

L’intéressé a rapidement divulgué l’offre sur facebook après qu’ils ont conclu le marché. Ayant remarqué cette vente en ligne de son immobilier, le véritable propriétaire a déposé plainte auprès du commissariat de la sécurité publique du premier arrondissement (CSP1), à Analakely.

Déjoué

Après avoir effectué les démarches de vérification, l’équipe dirigée par le commissaire Ted Steven a ouvert une enquête et préparé le coup de filet.

« Au cours de la filature, la fausse titulaire du terrain, deux courtiers et le fonctionnaire qui avait confectionné le dossier foncier au nom de cette femme ont été cueillis à Alasora », selon les informations ébruitées.

L’investigation a encore été poussée plus loin, menant à l’arrestation de l’auteur de la publication sur facebook et l’ex président de fokontany. Ce dernier avait signé et fourni d’autres faux documents à l’arnaqueuse.

D’autres individus ont également été mouillés dans cette affaire. Huit suspects ont été ainsi renvoyés devant le parquet, dont quatre ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’Antanimora. Leur comparution à la barre du tribunal de première instance de la capitale n’a pas encore été communiquée.

Le projet de cette équipe d’aigrefins de solder la superficie de onze mille hectares a donc été déjoué, grâce à l’enquête menée tambour battant par la police.