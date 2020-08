Trafic de drogue – Deux Nigériens et une Malgache arrêtés

Après l’importante saisie de trois cent cinquante kilos de cannabis à Vinany Itaosy, mercredi, les renseignements de la police de Stupéfiant (STUP) ont encore porté leurs fruits, avant-hier, toujours dans le quartier. Cette fois, deux Nigériens et une Malgache ont été dénoncés pour détention de drogue dure.

Ces narcotrafiquants se livrent dans ce marché noir depuis un an maintenant. Ils ont tous été attrapés dans les mailles du filet du STUP. Une perquisition a été effectuée chez eux où deux sachets d’héroïne pesant 75 grammes, 2 grammes de cocaïne, 0,5 gramme d’amphétamine, deux balances et des morceaux de chanvre indien ont été découverts et mis sous scellés.

Tous les trois ont été amenés auprès de la brigade pour être mis en examen. Les fins limiers se sont rendus compte, à travers leur interrogatoire, qu’ils étaient les fournisseurs des dealers aux 67ha. « Ils vendaient le gramme de cocaïne pour 20 000 ariary et celui de l’amphétamine 50 000 ariary », d’après les informations communiquées.

La police a clôturé l’enquête hier et traduit les deux Africains avec leur coauteur malgache devant le ministère public qui tranchera sur leur sort.