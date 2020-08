Session extraordinaire – Le Parlement en commission paritaire

Douze jours seront dédiés à la constitution de la commission mixte paritaire. Une session extraordinaire sera ouverte la semaine prochaine pour réunir les deux Chambres.

Les Assemblées parlementaires sont contraintes de revenir sur le projet de loi déjà échoué au mois de mars. Le gouvernement a convoqué les deux Chambres en session extraordinaire à partir du 26 août. Les députés et sénateurs tableront sur l’adoption du projet de loi de ratification des ordonnances sur le Sénat et sur les élections. Toujours en désaccord, le ping-pong entre Tsimbazaza et Anosikely n’a jamais été achevé sur ce sujet.

La constitution de la commission mixte paritaire sera à l’ordre du jour pendant la session extraordinaire. La divergence de point de vue sera une bonne fois pour toute réglée pendant cette rencontre. Conformé­ment à l’avis de la Haute cour constitutionnelle (HCC) en date du 19 mars 2020, suite à la saisine du Premier ministre Christian Ntsay, « la convocation d’une commission mixte paritaire est incontournable en application de l’article 96 alinéa 3 de la Constitution ». Après le rejet par le Sénat du projet de loi transmis à son examen, lors de la première session extraordinaire en mars, le Chef du gouvernement s’est adressé aux juges constitutionnels sur « l’aboutissement de la procédure » après l’échec à la Chambre haute. Ainsi dans sa position, Ambohidahy a annoncé comme issue cette option « incontournable pour interrompre le cours normal de la navette ».

Contrainte de temps

La deuxième session extraordinaire vise à trouver un tandem entre les députés et les sénateurs à propos de ce projet de loi de ratification des ordonnances sur le Sénat et sur les élections. En cas de persistance de désaccord, selon toujours l’avis de la HCC, le dernier mot est remis à l’Assemblée nationale. Les dépu tés s ta tueron t définitivement à la majorité absolue des membres la composant.

Un agenda imprévu. Cinq jours sont disponibles pour les parlementaires en vue de rejoindre la capitale. « Tous les sénateurs sont rentrés chez eux et ne pensaient pas assister à la session qu’en octobre », explique le président du Sénat Rivo Rakoto­vao. La contrainte du temps court dans les préparatifs. Du côté logistique, le Sénat n’entend pas sortir le Palais d’Anosikely pour accueillir la session. Les mesures sanitaires seront renforcées.

Par contre, l’Assemblée nationale compte trouver un endroit plus aménagé pour pouvoir respecter les normes sanitaires afin de protéger la santé de tous. « Le Centre de conférence internationale d’Ivato s’affiche sur le choix mais ce n’est pas encore confirmé », explique le député Mamy Rabenirina, questeur numéro 3, joint au téléphone.

Par ailleurs, les moyens de transport demeurent encore un problème. À cause de la suspension des liaisons aériennes et la circulation par voie terrestre, certains craignent de la difficulté de leur déplacement jusqu’à Antananarivo. Par contre, « certains parlementaires doutent encore de la situation de la Covid-19 à Antananarivo » note une source parlementaire.