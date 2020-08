Sécurisation foncière – Faciliter la collecte des informations

Restaurer le rattachement des usagers à leurs terres. Tel est l’objectif de la mise en œuvre du projet de Croissance agricole et de sécurisation foncière (CASEF). Ainsi, dans le but d’émettre deux millions de certificats fonciers dans les communes bénéficiaires, des motocyclettes ont été remises aux services fonciers, à la direction générale de l’élevage et au service de statistique agricole. Ces matériels roulants faciliteront le rapprochement des usagers pour la collecte des informations dédiées à la réalisation de la topographie et les certificats fonciers.

Par ailleurs, la fiabilité des données topographiques est une des priorités du gouvernement pour baser la conception des projets de développement dans le pays. La dernière photo aérienne de précision utilisée à Madagascar a été établie durant la période coloniale.

L’ancienneté des données dans la topographie demeure bien souvent des sources de problèmes au niveau des usagers. Les conséquences de défaut des données ou la faute sur les coordonnées entrainent des litiges entre les propriétaires. « L’élaboration des images de haute définition résoudra beaucoup de problèmes et garantira à l’instauration du développement durable », selon le ministre de l’Aménagement Hajo Andrianainarivelo.

L’équipement des services qui contribuent à la réalisation des projets fonciers s’inscrit dans la mise en œuvre de l’étape financée par la Banque mondiale.