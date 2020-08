Secteur minier – Les redevances minières retouchées

Les redevances et ristournes ainsi que les frais d’administration minière, ont été évoqués au dernier conseil des ministres. La société civile se pose des questions.

Jeudi dernier, un décret modifiant certaines dispositions sur les redevances minières, ristournes et frais d’administration minière a été adopté. Le rapport du conseil des ministres fait mention «….d’ une mise en application du décret 2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les modalités d’application de la loi 99-022 du 19 août 1999…. », sans donner plus de précisions. Le ministère des Mines et des ressources stratégiques parle d’une révision des taux de répartition des redevances minières et ristournes ainsi que des quotes-parts des frais d’administration minières.

Sans donner plus de détails non plus « mais qu’une communication officielle sur les chiffres y afférents sera bientôt faite ». L’article 90 du décret 2006-910 mentionne qu’en application des dispositions de l’article 53 nouveau du Code minier, «…le produit des frais d’administration minière annuels est réparti entre les différents bénéficiaires selon des taux… ». 68% des recettes au profit du Bureau du cadastre minier, 8% à affecter aux organismes de contrôle, J d’inspection et de police miniers, et de la cellule environnementale, 5% des recettes au profit du comité national des Mines, 2% au profit de l’Agence de l’or, 1% au profit du budget général, pour le compte de la direction centrale chargée des Mines, de la direction interrégionale chargée des Mines concernée et de l’entité chargée de la police minière. 5% pour la province autonome concernée, 7% au profit de la région concernée, et 12% sont destinés aux communes concernées.

Ecartée

Par ailleurs, l’État prévoit d’augmenter les redevances sur le nickel, le cobalt, les métaux précieux et les pierres précieuses de 2% actuellement, à 4%. Le projet de loi sur la révision du code minier propose également une participation de l’État d’au moins 20% dans tout projet minier en production et commercialisable.

Pour l’heure, la plateforme de l’Organisation de la Société civile sur les industries extractives (OSCIE) parle d’un « chamboulement de processus » dans ce décret adopté en conseil des ministres. « Il a toujours été question d’une démarche participative dans l’élaboration du projet de loi sur la révision du Code minier. Nous sommes aujourd’hui étonnés de ce pas unilatéral de l’État dans la fixation des quotes-parts et des taux de répartition » réagit-elle.

Un autre membre se demande sur l’ « urgence de cette décision dans le contexte actuel ». Lors de la dernière réunion de la plateforme OSCIE avec le ministre des Mines et des ressources stratégiques le 8 juin dernier, le processus de révision du Code minier a été évoqué. « Il avait été envisagé d’envoyer une lettre officielle aux chefs de file de chaque collège pour notifier la reprise des travaux du comité de révision du Code minier » explique l’OSCIE. La Covid-19 a suspendu le processus mais la reprise est programmée dans les jours qui viennent.