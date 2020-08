Industrie – Réouverture partielle de la Star

Hausse progressive de la demande. C’est la raison qui a incité les responsables de la Star à procéder à la réouverture de l’usine d’Antsirabe. Accompagné par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisa­nat (MICA), le directeur général de la Star a ainsi procédé au redémarrage des activités de la brasserie qui a été interrompu il y a un mois.

« L’usine historique reprend du service pour répondre à la reprise du marché consécutive au retour progressif à la vie normale. Il n’en demeure pas moins que l’usine d’Ambato­lampy est toujours à l’arrêt depuis le premier mai. La Star reste optimiste quant à sa réouverture totale prochaine » s’enthousiasme Marc Pozmentier, directeur général de la société. La décision de cette suspension d’activité était motivée par la for te baisse de la demande, liée à la fermeture permanente des principaux points de vente des produits de la Star, dans tout Mada­gascar.

Malgré le fait que la plupart des collaborateurs soient envoyés en chômage technique ou en congé forcé, les autres services essentiels de la Star son t main tenus, notamment sur le volet commercial. La société emploie plus de mille huit cent collaborateurs dans tout Madagascar, et travaille avec plus de vingt mille agriculteurs locaux. Autant de citoyens qui iront garnir la liste et le nombre des personnes impactées socio-économiquement par la crise sanitaire.