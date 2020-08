Grand Sud – L’éternelle insécurité alimentaire

La situation est critique dans le Sud. En plus du problème d’eau récurrent, la crise sanitaire va accentuer le problème de sécurité alimentaire, selon les prévisions.

Les problèmes de sécurité alimentaire sont loin d’être résolus dans le Sud. Pour une énième année consécutive, plus d’un million de personnes plongent dans une situation de crise alimentaire. Le nombre de personnes touchées par l’insécurité alimentaire aigüe et qui ont besoin de soutien urgent, atteindrait cinq cent cinquante mille personnes dans neuf districts du Grand Sud, entre avril et juillet, selon l’analyse de l’insécurité alimentaire aigüe, sortie au mois d’avril. Elles sont localisées à Ambovombe Androy, à Bekily, à Tsihombe, à Beloha, à Amboasary Atsimo, à Ampanihy Andrefana, à Betioky Atsimo, et à Toliara II.

Une hausse de 10% est constatée, comparée à l’estimation effectuée en octobre 2019, suite à un grand déficit pluviométrique pour la saison de culture 2019-2020 et l’impact socio-économique de l’épidémie de coronavirus. Tout se repose, sur la difficulté de l’accès à l’eau, dans le Grand Sud.

La situation est préoccupante. Plusieurs maires des communes de ces districts parlent d’une intensification de la difficulté des ménages à se nourrir. « La récolte a été très mauvaise, cette année, car la pluviométrie a été très faible et non utile, lors de la dernière saison de culture. Beaucoup de ménages ne mangent qu’une fois par jour. Le repas est à base de manioc. C’est le seul produit disponible et accessible sur le marché, en ce moment », témoigne Tomine Alisoa, maire de la commune d’Antanimora, dans la région d’Androy. Sur le littoral, en plus du problème d’alimentation, la population souffre, fortement, du manque d’eau. Le bidon de 20 litres d’eau est acheté entre 3 000 à 5 000 ariary dans la commune d’Anjapaly. Ce tarif est très cher pour des familles qui n’ont pas de sources de revenus.

Le problème est trop récurrent, alors que plusieurs organismes sont en action pour prévenir et lutter contre l’insécurité alimentaire dans le Sud et assurer l’adduction d’eau, depuis plusieurs années. Et les projets annoncés et/ou mis en œuvre pour pallier ces problèmes d’eau et de sécurité alimentaire sont nombreux. Ne serait-ce que le grand projet de construction de Pipeline pour assurer l’irrigation et l’adduction d’eau dans tout le Grand Sud. Déjà annoncé dans les années 90, au temps de règne de Didier Ratsiraka, ce projet ne s’est toujours pas concrétisé. « Il y a un pipeline dans le district de Beloha, région Androy, mais seuls les habitants de ce district peuvent en bénéficier », indique une source. La réalisation de forages à Androy ne serait que des solutions provisoires. Ils ne répondraient pas aux problèmes fondamentaux de la population. Lors de sa visite à Androy, au mois de février, le président de la République Andry Rajoelina a donné quatre mois à cinq ministères pour apporter des solutions pérennes à l’insécurité alimentaire qui frappe le Sud. Le délai est écoulé, le problème reste sans solution. Les habitants d’Erada, entre autres, doivent payer une fortune (ndrl: 20 litres d’eau achetés à 1 000 ariary ) pour se ravitailler en eau, à partir des camions citernes gérés par l’Alimentation en eau dans le Sud (AES), sous tutelle du ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Malgré plusieurs années de missions de cet organisme dans le Sud, la population a toujours du mal à s’approvisionner en eau.

Par ailleurs, le grand barrage hydro agricole de Madagascar à Bevoay, inauguré en 2015, n’a pas aidé la plupart des agriculteurs, à irriguer leurs champs de culture. « Nos paysans sont très motivés, c’est juste que les conditions climatiques ne leur permettent pas d’avoir les résultats escomptés. Ils sèment des graines qui ne vont jamais pousser ou dont les pousses vont vite se faner », regrette le gouverneur de la région d’Androy, Lahimaro Soja Tsimandilatse.

Avoir accès à l’eau est tout ce que la population du Sud désire pour mettre fin à l’insécurité alimentaire qui sévit chaque année. « Les solutions d’urgence, comme la distribution de nourriture ou d’eau, ne résoudront rien. Il faut des solutions pérennes. La construction d’un grand pipeline est l’unique solution. On peut bien exploiter la rivière d’Ifaho, non loin de Taolagnaro », suggère une source. Le gouverneur d’Androy indique que la désalinisation, la construction d’un pipeline ou d’un barrage hydraulique pourront mettre un terme, une bonne fois pour toute, aux problèmes d’eau et de sécurité alimentaire, dans le Sud.