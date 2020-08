Enseignement – Les dates des examens officiels maintenues

L’examen aura bien lieu suivant les dates annoncées. C’est ce qui a été confirmé durant la passation de pouvoir au ministère de l’éducation nationale, hier.

L a passation de pouvoir entre la ministre sortante de l’éducation nationale et de la formation professionnelle avec les deux nouveaux ministres s’est passée, hier à Anosy. C’est durant cette passation que la ministre entrante, le Dr Sahondrarimalala Marie Michelle a indiqué que les examens du BEPC et du CEPE auront bien lieu.

« Selon les dates prévues, l’examen du CEPE aura lieu dès le début du mois de septembre. Cette date sera maintenue », rassure-t-elle. Des mesures exceptionnelles seront ainsi adoptées. « Nous sommes actuellement dans une situation exceptionnelle et des mesures exceptionnelles doivent être prises en conséquence. Pour l’examen du CEPE, une autre méthode sera adoptée dans la correction des copies qui est laissée au soin du personnel enseignant. La préparation de cet examen sera par exemple similaire à celle de l’examen blanc », enchaîne-t-elle.

Le barème et note pour la correction variera en fonction de la situation des élèves. « Il ne faut pas oublier que les volumes horaires des cours et des révisions de tous les candidats n’ont pas été les mêmes, ces derniers temps. En effet, quand certaines régions ont été confinées, d’autres ont été dans une situation contraire, les cours ont dû être suspendus pour d’autres élèves», indique la nouvelle ministre.

Préparation accélérée

À quelques semaines du début des épreuves de l’examen du CEPE, parents et élèves s’interrogent sur la réalisation de cet examen en si peu de temps. « Mon fils est en classe de septième et depuis que l’école a été suspendue, je me demandais si l’examen va se dérouler au moment prévu. Mon enfant ne révise plus correctement ses leçons et j’ai peur qu’il ne soit pas prêt pour cette date », indique une mère de famille. Pour hier, la ministre a indiqué que les différen­tes préparations s’achèveront à temps. « L’acheminement des copies et sujets d’examens dans les différentes régions sera accéléré. La distribution des sujets se fera comme la précédente session au niveau des vingt-deux DRENTP et des circonscriptions scolaires », explique la ministre de l’éducation nationale. Au niveau des centres d’examens écrits, les responsables attendent les consignes. « Les centres d’examens ne font qu’appliquer les consignes du ministère central. Avec la nomination du nouveau ministre, on attend les instructions quant aux préparatifs qui entrent dans nos compétences », indique un chef de centre dans la capitale.