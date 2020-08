Boeny – Le taux de positivité en baisse

La lutte contre la pandémie coronavirus, dans la région Boeny est le point d’orgue de la réunion hebdomadaire du Centre région al de commandement opérationnel (CRCO) Boeny, à chaque vendredi.

Hier, le rapport sur la situation épidémiologique de la Covid-19 a révélé une baisse du taux de positivité au coronavirus à 37, 10% si jeudi il était à 37.69%. Le cumul des cas confirmés est de deux cent quatre vingt quinze malades jusqu’à ce jour et deux cent deux personnes guéries.

Quatre-vingt-deux malades suivent un traitement aujourd’hui dont quinze au niveau du CHU de Mahavoky atsimo et à l’hôpital Androva, tandis soixante personnes sont soignés à domicile. Parmi ces personnes hospitalisées, on enregistre deux formes graves contre cinq jeudi dernier.

Au total, sept cent quatre vingt quinze tests PCR sont réalisés dans la région Boeny depuis le 11 mai jusqu’à ce jour. On attend encore les résultats de 20 autres tests effectués le 20 août dernier.

« Le nombre des cas confirmés de Covid-19 est impressionnant à Mahajanga. Mais, les tests et les moyens sont insuffisants et des habitants ne savent pas qu’ils sont porteurs du virus. On n’effectue plus le test et l’approche syndromique est recommandée. Dès que les symptômes se présentent, on leur conseille les protocoles de traitement. Il faut prendre les précautions et garder la distance ainsi que les gestes barrières », a déclaré un médecin libre.

Par ailleurs, le ministère de la Santé publique a remis des matériels médicaux à la Direction régionale Boeny mardi 18 août dernier. Le lot comprenant des concentrateurs d’oxygène simple, concentrateur d’oxygène double, tube à oxygène, masque de haute concentration, saturomètre et potence à sérum, a été réparti dans CSB dans les six districts de la région Boeny à savoir à Ambatoboeny, Marovoay, Mitsinjo ainsi que Soalala et Mahajanga 1 et 2.

Les aides continuent d’affluer au niveau du CRCO Boeny. L’ONG DIRECTAID a également offert des lots de matériels au Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga et au Directeur régional de la santé publique, Docteur Rivomalala Rakotonavalona, samedi dernier à la résidence de la région au bord de la mer.

Les équipements sont composés de 100 combinaisons, 5 000 Gels, 10 000 masques et 50 Thermomètres.