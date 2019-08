Basketball – N1A : Deuxième phase électrique et décisive

Dernière ligne droite. Douze équipes masculines et neuf féminines disputeront la deuxième phase, suivie de la phase finale des championnats de Madagascar N1A.

Ce rendez-vous phare de la balle orange, program­mé initialement au mois de novembre, a dû être avancé en début septembre afin de connaître le club porte-fanion de la Grande île à la Coupe des clubs champions de l’océan Indien programmée à la fin du même mois. Cette phase retour du championnat s’étalera du 7 au 15 septembre au palais des Sports Mahamasina.

À l’issue de la phase aller à Antsiranana en mai dernier, l’équipe championne en titre, le Club Omnisport de la Police Nationale ayant compté cinq victoires et une défaite, occupe la tête du classement du groupe A, et est talonné par Mb2all Analamanga et l’Ascut Atsinanana.

Dans l’autre poule, après un parcours sans faute avec six victoires en six matches, la Gendarmerie nationale basketball club de Vaki­nan­karatra se trouve en pôle position devant le Cosmos Diana et l’Ascb Boeny, équipe vice-championne. Les gendarmes avaient fait tomber les policiers en finale de la coupe de la ligue de Diana, une phase finale hors cham­pionnat entre les quatre meilleures formations des deux groupes.

La logique a été respectée du côté des filles. Le club détenteur du titre, Mada­- gascar Basketball to All Analamanga, termine à la première place du groupe A. Mb2all avait engrangé durant la première étape quatre victoires en autant de rencontres. JEA Vakinan­- karatra et Tamifa Amoron’ Imania occupent respectivement la deuxième et la troisième places.

L’équipe vice cham­pionne nationale, Soma Beach Basketball Club du Boeny s’est installée, pour sa part, en tête du classement du groupe B avec au compteur quatre succès et une défaite. Ankaratra Vakinankaratra et BCE Sud-Est se trouvent, de leur côté, en deuxième et troisième positions.

La Coupe de la ligue de Diana était revenue au club porte-fanion d’Analamanga après avoir disposé des Majungaises dans le duel final.

Les points obtenus lors de la phase aller seront ajoutés à ceux obtenus à l’issue des éliminatoires de la deuxième phase. Un nouveau classement général sera, par la suite, établi et les huit meilleures équipes joueront les quarts de finale. Les trois dernières équipes au classement final du sommet national N1A seront reléguées en N1B à la prochaine saison.