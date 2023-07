VOL ET MEURTRE – Un opérateur économique abattu

Les gendarmes d’Ambanja sont en pleine opération depuis mercredi soir, suite à un vol aggravé de meurtre commis vers 19h45. Des malfaiteurs armés au nombre indéterminé ont attaqué et tué un opérateur économique local. Cette victime, âgée de 63 ans, habitant à Maevadoany, de la commune rurale de Marotolana, a immédiatement été transportée par sa famille au chef-lieu du district, juste après ce qui s’est passé. Les gendarmes ne pouvaient donc pas se renseigner sur les détails des objets emportés par les assaillants. Par contre, ils ont identifié trois autres personnes blessées dans le village. Elles ont 22, 25 et 70 ans. La compagnie de la gendarmerie d’Ambanja et la brigade de Marovato ont envoyé des hommes poursuivre les auteurs du forfait. Avisés des faits, les autres postes se tiennent aux aguets, prêts à intervenir. L’équipe de la police judiciaire a en même temps ouvert une enquête. Le fokonolona a capturé un suspect dans une zone enclavée, inaccessible en voiture ni praticable à moto. Le quidam aurait guidé les criminels en fuite. Il les aurait dirigés vers le district de Bealanana.