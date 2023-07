TENNIS – Les raquettes malgaches à pied d’œuvre

Une entente cordiale. à trente-quatre jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre, les ministres coaches de la discipline de tennis aux JIOI notamment Lalatiana Rakotondrazafy, Joël Andria­mandrato se sont réunis avec quelques membres de la fédération malgache de tennis en la personne de Joanne Sylvie Rasendra, vice-présidente, Dina Razafimaha­tratra, Consultant technique bénévole auprès de la fédération malgache du tennis et quelques joueurs de tennis malgache jeudi à l’ACSA à Ambohidahy. Les deux parties ont discuté du début de regroupement des porte-fanions de Madagascar de la discipline de tennis en préparation des deux équipes nationales pour les JIOI de 2023. Le ministre du tourisme Joël Andriamandrato a expliqué que « nous avons tenu une petite réunion avec la fédération malgache du tennis, des joueurs et le responsable de l’ACSA pour parler du début de regroupement de nos raquettes en vue des JIOI de 2023 ». Pour atteindre les objectifs comme les médailles d’or aux JIOI de 2023, la ministre de la Communica­tion et de la culture, quant à elle a avancé que “nous sommes venus apporter nos apports que ce soit matériel, moral ou financier. Nous sommes là pour faciliter l’interaction entre le COJI, la fédération et les joueurs dont l’objectif est de gagner les médailles d’or à la maison”. Les raquettes malgaches ont entamé leur premier regroupement hier et les travaux vont s’intensifier au fur et à mesure que les échéances approchent.