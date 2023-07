TAEKWONDO – JEUX MONDIAUX UNIVERSITAIRES – Deux combattants iront en Chine

Madagascar sera représenté dans deux disciplines à la prochaine édition des Jeux mondiaux universitaires. La Fédération malgache de sports universitaires (FMSU) y alignera deux combattants en taekwondo et une athlète. La version 2023 de ce rendez-vous mondial des universitaires se déroulera dans la ville de Cheng Du, en Chine, du 28 juillet au 3 août. Les deux taekwondoïstes porte-fanions de la Grande île sont des cham-pions nationaux et membres de l’équipe nationale, Steve Harivony Rakotobe engagé dans la catégorie des -68kg garçons et Campbell Rafano­mezantsoa chez les filles des -46kg. «Ils sont universitaires et membres de l’équipe nationale pour les Jeux des îles. Vu que nous avons reçu l’invitation tardivement, ses deux combattants sont, parmi les autres, en possession du passeport alors que les démarches et l’obtention d’un passeport est actuellement très compliquée», clarifie le Directeur technique national de la Fédération malgache de taekwondo, Rivo Rakotobe. L’unique représentante en athlétisme évolue à l’étranger et la FMSU est en ce moment en train de préparer son voyage et sa participation. La délégation malgache quittera le pays mardi prochain.