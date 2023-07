SAKARAHA – Des bandits attaquent un médecin-chef

Le médecin-chef du centre de santé de base, niveau II, de Bereketa, à Sakaraha, a été la cible de quatre malfaiteurs armés, mercredi soir. Sa moto et son téléphone ont été volés.

En l’espace de deux jours, deux membres du personnel de la santé ont été victimes d’actes de banditisme, l’un dans l’Anôsy et l’autre dans l’Atsimo-Andrefana. La plus récente attaque a eu lieu, mercredi soir, concernant un médecin, chef du centre de santé de base, niveau II, de Bereketa, dans le district de Sakaraha. D’après son récit à la gendarmerie, l’acte s’est produit vers 18h10. Il a assisté à une réunion en ville. C’est à son retour vers son lieu de travail que quatre inconnus l’ont intercepté à la hauteur d’Afopoha-Teninde. Il conduisait une moto, de marque Honda, de 125cc, appartenant au ministère de la Santé publique. Les malfaiteurs portaient des fusils de chasse, sagaies et haches. Immobilisé et encerclé par la bande impitoyable, le médecin ne pouvait que se soumettre. Il a surtout craint pour sa vie. Les voleurs étaient apparemment prêts à tuer, selon les informations recueillies. Ils l’ont dépouillé de son téléphone et de la moto. Ayant eu plus de peur que de mal, le médecin s’est présenté à la gendarmerie pour raconter ce qui venait de lui arriver.

Insécurité

« Le plus important ce qu’il soit en bonne santé. Il n’aurait pas résisté, sinon la situation aurait été bien plus grave », explique un gendarme joint par téléphone. Un gendarme principal de deuxième classe et ses collègues ont été dépêchés sur les lieux du crime pour retrouver les bandits de grand chemin. Le contrôle a été intensifié à chaque barrage sur les routes, mais cela n’aurait rien donné. Le fokonolona a beaucoup aidé les bérets noirs dans leur opération. Le personnel de la santé travaillant dans le milieu rural n’est pas à l’abri de l’insécurité. Rien que le 16 juillet, un agent vaccinateur dans la région Anôsy et sa fille, à moto, ont connu la même expérience traumatisante. Un groupe de quatre malfaiteurs également s’en est pris à eux. Le père de famille a reçu un déluge de jets de pierres. Il a été sérieusement blessé. Les bandits lui ont volé son pistolet automatique, ses bracelets en argent et son argent, deux millions six cent dix mille ariary. Sa fille a heureusement été épargnée.