RATTRAPAGE DU BACCALAURÉAT – Des candidats ont abandonné la salle

Le sujet pour le rattrapage de l’épreuve d’Histoire et Géographie concerne la Guerre froide pour l’Histoire et l’économie des États-Unis pour la géographie. Par les conclusions des candidats, le sujet était jugé pas commode et des candidats sont sortis de la salle à deux ou deux heures trente du début de l’épreuve pour le cas du centre d’examen du Collège Saint Michel Amparibe. « Ce n’était pas facile par rapport au deuxième sujet proposé de ce mercredi dernier, je suis plus convaincu par mes dernières propositions qu’aujourd’hui », explique un candidat. Le deuxième sujet parlait de la deuxième guerre mondiale et l’industrie américaine. Suite à la demi-journée de ce mercredi où le problème s’est considérablement aggravé, la matinée des candidats qui ont repris l’épreuve n’était pas bonne, selon eux. Les candidats étaient juste soulagés que la session d’examen s’est achevée pour pouvoir se défouler. La préparation de cette dernière journée n’était pas du tout au top pour la plupart ce qui a entrainé ces abandons. « Je ne me suis plus préparé, je n’ai que mes connaissances de mercredi pour ce jour » (ndlr : vendredi), raconte un candidat. Une dernière journée d’examen sous différents contextes, la déconcentration, de mauvaises préparations, et des tâtonnements pour les candidats afin d’avoir une autre chance pour cette matière. Pour rappel, le rattrapage de l’épreuve d’histoire et géographie est proposé selon le choix des candidats.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifiques (MESUPRES) a également été chargé de repasser le test d’histoire et de géographie pour les séries A1, A2, C et D ce vendredi matin. Cependant, les candidats avaient le choix entre participer ou non à l’examen. Par contre, des notes supplémentaires (bonus) seront attribuées à tous les candidats des catégories A1, A2, C et D en histoire et géographie. À part la difficulté sur le sujet, la désorganisation se poursuit. « Nos sujets ont été dictés » s’attriste un candidat en série A ce matin après l’épreuve de rattrapage. Le fiasco sur le baccalauréat ne s’est pas fini, les candidats qui ont repassé l’épreuve d’histoire-géographie sont rentrés la tête baissée et dans un état de déception. Parallèlement à cette réalité extraordinaire, une autre situation s’est aussi présentée auprès des autres centres d’examens. « On avait écrit les sujets sur le tableau puisqu’il n’y avait pas de polycopies », continue un autre candidat. Le chaos est revenu pour ce jour qui est prévu se dérouler normalement, d’après les dires des responsables. Le troisième sujet n’était pas encore imprimé, ce qui a retardé le début de l’épreuve, telles sont les défaillances qui sont survenues pour cette année. Par ces anomalies, on espère néanmoins que les corrections et la sortie des résultats du BACC se feront dans les normes et dans les délais prévus par le ministère.