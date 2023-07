PARC 2023 – L’équipe Robotiako prête à rayonner Madagascar

Hier, à 14h, Law Anthony et Ziona Alberson, l’équipe de Robotiako, ont pris leur vol depuis Madagascar pour participer à la grande compétition de robotique africain.

Le «Pan Africain Robotics Competition (PARC) 2023», se déroulera à Dakar, au Sénégal, du 23 au 30 juillet. Le Robotiako a été accueilli au Musée de l’Express, hier, avant son départ, offrant ainsi l’opportunité de partager son projet. L’équipe malgache est prête à relever le défi, s’étant préparée depuis le mois de mars. « Le thème de cette année pour la compétition est centré autour de la technologie agricole. Les challenges pour cette finale mettent en avant la navigation automatique des robots sur les terrains agricoles, ainsi que la détection et le désherbage des mauvaises herbes » mentionne le coach Jimmy Ranitratsilo, leader social et panafricaniste. «Dès le 23 juillet jusqu’au 27 juillet, nous allons mettre en avant nos performances et l’application de notre robot sur le terrain. À partir du 27 juillet, nous participerons à la grande compétition, en compagnie de plus de 10 groupes finalistes venant de toute l’Afrique continentale», déclare Law Anthony, un ingénieur brillant issu de l’École Polytechnique de Vontovorona. La compétition finale sera jugée selon le temps et les méthodes de travail utilisées.

Domaine d’agriculture

Les deux ingénieurs sont tous deux membres de l’association «Stem for Good Madagascar». Cette organisation se focalise sur la promotion de la robotique chez les enfants âgés de 7 à 17 ans, ainsi que les jeunes passionnés par ce domaine. Grâce à cette ONG, ils ont pu développer leurs compétences et laisser leur empreinte sur le développement du pays en créant ce robot dédié à l’agriculture. «Ce projet que nous avons étudié est véritablement réalisable dans notre pays. Après cette compétition, nous nous engageons à le concrétiser pour aider les agriculteurs et augmenter le taux de production. Nous ne pourrons jamais atteindre notre objectif d’autosuffisance alimentaire si nous utilisons les mêmes stratégies. Il est temps d’embrasser la technologie pour nous élever encore plus haut», affirme Ziona Alberson. La participation à cette compétition représente un grand pas en avant pour l’amélioration de la technologie agricole et l’innovation technologique à Madagascar. «Le Robotiako est capable» conclut le coach.