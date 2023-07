OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES – Madagascar prospecte en Israël

Une délégation d’opérateurs économiques malgaches sera envoyée à Tel Aviv (Israël), l’été prochain. Ils pourront découvrir les attraits proposés par ce potentiel marché pour Madagascar.

B2B. Les produits malgaches pourraient bientôt faire leur entrée sur le marché israélien. Cet été, une délégation d’entrepreneurs malgaches sera envoyée en terre sainte à Tel Aviv pour un pèlerinage assez particulier. L’objectif étant de voir ce que le marché israélien propose comme produits et services que les entreprises et industries de la Grande île ont à offrir et vice-versa. D’après la Chambre de commerce Israël-Madagascar (CCISMA), l’organisme qui promeut la coopération économique entre les deux pays, il s’agirait de la première Mission Économique et Commerciale organisée par la Chambre depuis sa mise en place au mois de juin dernier. D’après une communication de la CCISMA, « cette première mission qui se déroulera du 14 au 24 octobre 2023 sera axée principalement sur une foire de B2B tous secteurs confondus », en allant des Techno­logies de l’information et de la communication, le Textile, l’Agribusiness, l’artisanat ou encore le tourisme. Un appel avait déjà été lancé quelques semaines plus tôt. «Dix jours, au cours desquels des activités seront organisées pour mieux comprendre la façon de faire des Israéliens en termes de production et d’apprendre comment ce pays fonctionne. En effet, de nombreux opérateurs israéliens cherchent à investir dans la Grande île, toutefois, le blocage principal reste pour bon nombre d’entreprises la méconnaissance des normes exigées par Israël en terme de produits. Des visites professionnelles seront également organisées pendant ce voyage en Israël en fonction des branches d’activités des représentants qui feront ces visites, les inscriptions pour cette première MEC sont ouvertes à partir du 21 juillet jusqu’au 20 août prochain», explique Sylvia Mamiarivelo, présidente de la CCISMA au cours de la séance d’information organisée par la Chambre dans les locaux de la Chambre de commerce à Antaninarenina.

Très compétitif

Israël est un pays connu pour avoir un secteur de haute technologie très compétitif, mais aussi une écono­mie diversifiée et intégrée au commerce mondial. Une contribution qui se traduit en grande partie par des investissements en termes de sécurité. Quelques années en amont, les investisseurs, autres que les États-Unis avaient manifesté leur intérêt à investir en Israël pour acquérir des opportunités d’investissements résilient. C’est un pays qui pourrait constituer un allié de taille pour Madagascar. D’une part, dans les transferts de compétences en matière de gestion agricole et d’autre part, pour les opportunités d’affaires des entrepreneurs malgaches qui n’attendent qu’à découvrir ce nouvel eldorado et à améliorer la qualité de leurs services et produits.