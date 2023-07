LISTE ÉLECTORALE DÉFINITIVE – Près de deux millions d’électeurs non inscrits

Malgré les efforts de la CENI, au moins 1 924 000 électeurs potentiels ne sont pas inscrits dans la liste électorale pour les prochaines échéances électorales du pays.

Malgré les 11 millions 438 mille électeurs inscrits dans la liste électorale définitive de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), au moins 1 924 000 individus ne sont pas inscrits sur cette liste. Effectivement, environ 10% des électeurs potentiels ne sont pas inscrits dans la liste électorale définitive. Pourtant, d’après le président de la CENI, cette liste est exhaustive et plus personne ne pourra être inscrit après la date butoir du 17 juillet. Néanmoins, d’après l’organe de préparation des élections, le nombre des électeurs inscrits sur cette liste électorale définitive dépasse largement celui du recensement annuel de la liste électorale (RALE) mais n’a pas atteint la prévision de la CENI qui est de 13 593 000 d’électeurs. Cette prévision est une obligation des standards internationaux qui oblige qu’au moins, la moitié de la population d’un pays ont plus de 18 ans. Pour rappel, dans le RALE 2021 – 2022, 10 749 000 électeurs sont inscrits et dans le rapport final de la refonte totale de la liste électorale, 11 438 000 milles électeurs sont inscrits.

Statistiques

Par rapport aux prévisions, le taux d’inscription des électeurs à la liste électorale est de 81,25%. L’écart entre les statistiques du RALE 2021 – 2022 et de la refonte électorale est de 293 902, ce qui n’est pas beaucoup pour presque un an de refonte. Selon le président de la CENI, cet organe n’est pas le seul responsable des fraudes éventuelles, pour lui, tout le peuple malgache est responsable pour la prévention de ces éventuelles fraudes. « La responsabilité pour les fraudes est partagé, la CENI ne peut pas être tenue pour seule responsable », déclare Dama Andrianarisedo, hier à Alarobia. Les statistiques de cinq provinces ont dépassé celles du RALE 2021 – 2022. Anta­nanarivo reste la seule province à ne pas dépasser les chiffres du RALE. Pour les régions, sept n’ont pas pu dépasser les chiffres du recensement annuel et 34 districts n’ont pas pu atteindre les statistiques du RALE 2021 – 2022. 48,44% des électeurs inscrits sont des femmes et 51,46 sont des hommes. Concer­nant les tranches d’âge, 21,96% ont entre 18 et 25 ans. 26,53 sont dans la tranche d’âge 26 à 35 ans, 40,27% appartien­nent à la tranche d’âge 36 à 60 ans, 7,78% sont dans la tranche d’âge 61 à 70 et 3,39% des électeurs ont plus de 70 ans.