KICK BOXING – JEUX DES ILES – Les tireurs intensifient leur entraînement

Les vingt-huit membres de l’équipe nationale poursuivent un entrainement intensif à un mois des Jeux. La sélection malgache vise au moins deux-tiers de médailles d’or en jeu à la maison.

L’équipe nationale de kick boxing est en pleine mobilisation. Les combattants s’entrainent dur pour être au top au jour-J et prévoient de s’entraîner jusqu’à trois fois par jour dès que les conditions le permettront. Pour le moment, ils sont entrainés par les coaches nationaux seulement deux séances au stade Barea. Les présélectionnés prévoient également de faire du jogging tous les matins et deux entrainements en salle dans la journée dont la deuxième séance dans l’après-midi. «À un mois des Jeux, nous voudrions procéder à un entrainement de plus en plus intensif et bénéficier du repas calorifiques que cela exige », évoque l’entraineur national Romuald Randriamahasy.

Défi

Au grand complet, l’équipe nationale a été regroupée à l’académie nationale des sports à Ampefiloha depuis quelques semaines et est depuis ce lundi hébergée au Castello Motel à Anosizato. Et elle bénéficie aussi d’un bus pour l’entrainement. « Nous ne touchons pas encore d’indemnité, ce qui fait que quatre de nos athlètes devraient encore aller travailler après l’entrainement, un autre devrait travailler en ligne alors qu’il n’y pas de wifi à notre hôtel» souligne le coach. Vingt-huit combattants, deux par catégorie suivent le regroupement après le test de sélection finale du 6 juillet. «Nous avons déjà envoyé la liste définitive des quatorze combattants dont neuf garçons et cinq filles, les meilleurs par catégorie, mais nous avons gardé leur second qui servira de sparring-partner», explique Romuald Rakotondrabe. Le kick boxing qui intègre pour la première fois au programme des jeux des Iles a toujours fait preuve de performance et est porteuse de médaille à chaque compétition internationale. Le directeur technique national a même déjà lancé le défi de rafler au moins deux tiers des quatorze médailles d’or en jeu. La compétition du kick boxing se déroulera à l’amphithéâtre du centre de conférence international d’Ivato du 30 août au 2 septembre.