JUDO – La Fédération prépare trois compétitions majeures

Trois en un. La Fédéra­tion malgache de judo prépare depuis des mois trois compétitions internationales majeures. L’instance nationale aura des représentants aux IXèmes jeux de la Franco­phonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août. à quelques jours du départ, la Fédération attend encore la confirmation du nombre exact des combattants qui feront le déplacement. La FMJ a initialement proposé huit. à domicile, la Fédération organise également du 27 au 30 juillet les championnats d’Afrique des cadets et juniors, au Palais des sports Mahama­sina. Dix-huit combattants sont en regroupement depuis des mois. «La tâche ne sera pas facile pour la Fédération car c’est Madagascar, pays organisateur, qui prend en charge les arbitres internationaux ainsi que les membres du comité directeur de l’union africaine de judo», a précisé le président de la Fédération malgache de judo, Eric Saïd Bruno. Les combats individuels des juniors ouvriront le bal le 27 juillet et ceux par équipe des juniors le lendemain. Les cadets entreront en lice le 29 juillet pour le combat individuel et celui par équipe bouclera le sommet continental le 30 juillet. Et la troisième compétition, mais pas la moindre, s’agit des XIèmes Jeux des îles de l’océan Indien sur le sol malgache, du 23 août au 3 septembre. Le regroupement officiel des sélectionnés devait débuter hier et l’équipe nationale devrait être hébergée à l’hôtel Asia à Ivato. La Fédération a déjà lancé avec les moyens du bord l’entrainement d’ensemble des présélectionnés depuis des mois dans les ligues.