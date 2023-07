JEUX DES ÎLES – Le CIJ et la Réunion rassurés

Il ne reste plus que trente-trois jours avant la cérémonie d’ouverture de la onzième édition des JIOI 2023, qui aura lieu à Madagascar du 25 août au 3 septembre. Suite à la réunion du ministre de la jeunesse et des sports, Haja André Resampa, avec les présidents de quelques fédérations sportives, le SG du COM Harinelina Jean Alex Randriamanarivo, tous les malentendus ont été balayés et tout le monde a accepté de se donner la main pour la réussite des JIOI 2023 à Madagascar. Rosa Rakotozafy, directeur exécutif du COJI, a donné un bref point de presse hier dans la salle de presse du COJI au stade Barea Mahamasina. Elle a expliqué que « comme nous constatons tous, l’état met la bouchée double pour terminer à temps tous les travaux sur les infrastructures (Ankorondrano, Mahamasina, Alarobia et Ankatso…). Pour la préparation de nos athlètes, le regroupement a déjà commencé et continuera jusqu’au début des jeux ». Le directeur exécutif du COJI a également affirmé que les membres du CIJ qui se communiquent toujours avec les responsables malgaches se déclarent satisfait de l’état d’avancement des préparatifs malgaches. « Une délégation réunionnaise vient de faire un passage à Madagascar afin de constater sur terrain ce qui existe réellement à Madagas­car à trente jours de l’ouverture des JIOI. Elle a été satisfaite. Une délégation en provenance de Maurice sera dans nos murs très prochainement pour tâter le terrain. Tout ça pour vous dire que nous travaillons. Tout n’est pas parfait mais nous osons dire qu’au jour J, Madagascar sera fier des travaux faits ».