INDUSTRIALISATION – Les coopératives comme levier de développement

Des journées à marquer d’une pierre blanche pour les coopératives, surtout pour celles de la région Itasy, qui abrite actuellement la célébration de la Journée internationale des Coopératives. En effet, depuis hier et jusqu’à aujourd’hui, plusieurs Coopératives issues des quatre coins de l’île ont manifesté leur unité et leur symbiose à travers la JIC dans la commune de Miarinarivo, chef lieu de la région. « Des Coopératives issues d’autres régions comme le Bongolava, Analamanga, Vakinakaratra, Analanjirofo ou encore de l’Anôsy se sont déplacées spécialement pour l’occasion à Miarinarivo. Des associations spécialisées dans l’élevage, l’agriculture ou encore dans la confection », indique le ministère de l’Industria­lisation, du commerce et de la consommation (MICC). Pour marquer le coup, le département ministériel a décidé de mettre les bouchées doubles en organisant des activités B to B. Environ cinquante stands ont spécialement été dédié à cet effet: « Favoriser les échanges entre les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers mais aussi faciliter les connexions entre Coopératives et les investisseurs », souligne le MICC. En étant conscient du rôle primordial des Coopératives dans le développement à la base, les différents partenaires comme la BNI ou encore l’Office Malgache pour la Propriété Intellectuelle (OMAPI) ou encore le projet Mikajy, spécialisé dans le domaine du transfert de compétences, sont venus apporter leur contribution à cette célébration. Notons que 3508 coopératives sont légalement constituées à Madagascar.