GRÈVE AU SEIN DE LA CNAPS – Des retraités rentrent bredouilles

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps) ferme ses portes. Ses employés sont en grève.

Sans ressource. Des membres de la Cnaps bouillonnent de colère. Elle est fermée. Ses employés sont en grève, depuis, hier. Plus de service minimum. Alors que des retraités ont des affaires urgentes à régler. Plusieurs d’entre eux n’ont pas perçu leurs pensions, en ce mois de juillet. Ils sont venus nombreux à la Cnaps, hier, pour résoudre ce problème. Mais ils sont rentrés bredouilles, certains, en pleur. « Je n’ai sur moi que les frais de transport que j’ai empruntés, pour venir à la Cnaps. J’ai vraiment besoin de ma pension de retraite, car c’est avec cet argent que je survis. Si je ne la perçois pas, aujourd’hui, je risque de n’avoir rien à manger, pour les prochains jours », s’est plainte Victoire, une femme venue d’Ambohitrimanjaka. Certains étaient sur place, depuis 6 heures du matin, dans l’espoir de trouver une solution assez rapidement. « J’ai fait plusieurs va-et-vient entre ma banque et la Cnaps, depuis ce matin. La banque me dit que je dois récupérer une référence à la Cnaps. Ici, on me dit que mes pensions sont déjà versées à la banque. Vous savez ? Ces pensions que nous percevons tous les trois mois sont nos seules ressources, nous ne percevons rien, à part. On ne devrait pas nous traiter, ainsi », lance Ernest Rakotoniaina, un retraité. La grève des employés de la Cnaps n’aurait rien à voir avec cette coupure de paiement des pensions de retraite.

Certificat de vie

« Il s’agit d’un problème purement technique. Les personnes concernées par cette coupure n’ont probablement pas, remis leur certificat de vie et leur pièce de maintien de droit, à temps. Ils peuvent les déposer entre les mois de janvier, février, mars, pour le premier semestre, et entre les mois de juillet, août, septembre, pour le deuxième semestre », explique Lala Tovohery Hajaina, le délégué syndical de la Cnaps. Des retraités affirment, pourtant, que certains ont pu bénéficier de leurs pensions, même sans avoir présenté leur certificat de vie. « Leur banque leur a demandé d’apporter leur certificat de vie, le lendemain », affirme Raharimalala. Ces retraités doivent, cependant, attendre la reprise des activités de la Cnaps, pour toucher leurs pensions. Ses agents maintiennent leur grève, jusqu’à jeudi. « On peut reprendre avant, si nos requêtes seront satisfaites », enchaine Lala Tovohery Hajaina. Les employés de la Cnaps réclament la restriction budgétaire, la nomination d’un ordonnateur et l’éclaircissement de l’affaire de 2022, pour sortir la tête de la Cnaps, de l’eau.