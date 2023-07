FROM A TO A – L’avenir de la photographie malgache

Du 19 juillet au 19 août, la galerie aux Docks d’Arles en France accueille une exposition intitulée «From A to A» ou «From Antananarivo to Arles», mettant en vedette six photographes malgaches qui présentent plus de soixante photographies en Noir et Blanc et en couleur. Cet évènement vise à promouvoir la photographie documentaire malgache en plongeant tous les visiteurs, qu’ils soient Malgaches ou étrangers, au cœur de l’histoire du pays à travers des photos captivantes. « Une rencontre inattendue à l’Institut Français de Madagascar m’a permis de découvrir des talents méconnus de la photographie documentaire. Nous avons sélectionné six jeunes photographes, en raison de leur professionnalisme et de leur potentiel, parmi lesquels Miora Rajaonary, Viviane Rakotoarivony, Iako Randrianarivelo, Christian Sanna, Rija Rasolo et Henitsoa Rafalia » mentionne la commissaire d’exposition, Marie Lelievre. Les sujets abordés lors de l’exposition sont variés, mais ils ont tous en commun un lien fort avec Madagascar. Les photographes ont capturé des scènes de la guerre des zébus, des danses contemporaines, la sécheresse dans le sud, le lamba, le Sambatra de Mananjary ainsi que le Moraingy à Nosy Be. « Cette exposition marque ainsi un tournant significatif pour la photographie documentaire malgache en offrant une visibilité internationale et en ouvrant de nouvelles portes vers le professionnalisme. Notre participation nous permettra également d’échanger avec d’autres professionnels en photographie» mentionne Henitsoa Rafalia. La participation des photographes malgaches à la 54e édition des rencontres internationales de la photographie d’Arles, qui est l’un des plus grands festivals de photographie au monde ouvre de nouvelles perspectives professionnelles pour ces artistes.