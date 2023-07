CHINE – MADAGASCAR – Une délégation du Parti communiste en mission séduction

“Une perle rare au cœur de l’océan Indien. Une île riche de ses terres et de sa population”. C’est en ces termes dithyrambiques que Liu Jianchao, ministre du département de liaison internationale du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), parle du potentiel de Madagascar. Liu Jianchao est à la tête d’une délégation du Parti communiste en visite de la Grande île. Une mission de séduction pour réaffirmer les intentions chinoises dans ses coopérations bilatérales après la crise sanitaire. Comme l’indique le communiqué de presse de la présidence de la République publié, hier, “c’est la première série de visites internationales que le PCC fait depuis la fin de la pandémie de la Covid-19, et Madagascar fait partie des premiers pays qu’ils ont tenu à visiter”. Toujours selon la missive de l’institution présidentielle, cette visite est “la preuve de la solidité des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays”. La délégation conduite par Liu Jianchao a rencontré différentes autorités politiques, hier, dont Andry Rajoelina, président de la République, et Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale.

Coopération Sud-Sud

Lors de la rencontre de la délégation chinoise avec le Président, à Ambohitsoro­hitra, “un état des lieux de la coopération sino-malgache, des projets en cours, de ceux qui avancent et ceux qui nécessitent un suivi particulier”, a été fait rapporte le communiqué de presse. Le communiqué ajoute que Liu Jianchao a fait part de l’intérêt de la Chine à accompagner la Grande île sur des projets structurants dans cinq secteurs que sont l’agriculture, les routes, l’énergie, l’exploitation des ressources minières et les infrastructures ferroviaires. Les discussions d’hier entre le chef de l’État et la délégation du Parti communiste chinois devraient déboucher sur des séances de travail entre les décideurs et techniciens des deux pays pour élaborer une stratégie de concrétisation des intentions évoquées. Durant cette rencontre à Ambohitsorohitra, “l’importance de la coopération Sud-Sud”, a été soulignée selon la missive de la présidence de la République. Un argument de séduction sur le plan économique, mais aussi sur le volet de la politique internationale. Dans sa mission séduction, la délégation du PCC a mis en avant l’idée que “Madagascar, en tant que pont entre l’Asie et l’Afrique, puisse se faire entendre sur la scène régionale, et même mondiale”.