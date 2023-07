BOULEVARD POINCARÉ – Circulation à double sens au bord de la mer

L’affluence est déjà telle au bord de la mer de Mahajanga il y a quelques semaines depuis l’arrivée des vacanciers. Les embouteillages perturbent la circulation sur cette place publique très fréquentée surtout le soir. Dans cette optique, les responsables de la commune urbaine de Mahajanga ont déjà appliqué une nouvelle organisation sur le littoral. Une partie du boulevard Poincaré au bord de la mer, la route à partir du grand baobab devant le siège du Bianco jusque devant la Banque centrale de Mahajanga est fermée à la circulation des véhicules depuis la semaine dernière. Selon, une note de la commune urbaine de Mahajanga et comme il est de tradition désormais, depuis quelques années, cet espace est réservé aux différentes installations telles que manèges, cheval de bois, auto-tamponneuses ainsi que trampoline, toboggans et tant d’autres loisirs. La voie sur le tronçon longeant la fameuse promenade des anglais est à double sens. Ce, jusqu’au mois de septembre prochain. Tous les bus stationnant devant l’ex-alliance française de Mahajanga sont obligés de passer directement devant le grand baobab et ne pourront pas pénétrer sur cet axe. Par ailleurs, les responsables ont également limité le nombre des voiturettes pour les enfants au bord de la mer. Elles sont limitées à quinze à circuler sur l’esplanade. Le reste est renvoyé au village touristique, ce afin de sécuriser la place publique. De plus, l’emploi des mineurs à pousser ces voitures-jouets est strictement interdit. La brigade des mœurs et police des mineurs effectuera une descente sur place et un contrôle strict tous les soirs. « Nous allons poursuivre tous ceux qui emploient des enfants mineurs non seulement sur le littoral mais également à domicile. La loi interdit le travail des enfants mineurs », a averti le chef de service Nirinaharisoa Rabefelana.