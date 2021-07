Trafic de drogue – Situation suspicieuse d’un prévenu

Placé sous mandat de dépôt à Antanimora avec cinq Nigériens et cinq Malgaches, le 6 juin, un présumé narcotrafiquant est revenu sur facebook dès le 12 juin. Il a publié des photos et écrit des commentaires. Selon son proche, il serait sorti de prison.

Le procureur de la République Marie Annick Rakotoarivony, jointe par téléphone, n’est pas informée de sa libération. « Même s’il a fait une opposition, il ne doit pas être remis en liberté. Il s’agit d’un trafic de drogue dure », assène-t-elle.

Le ministre de la Sécurité publique Rodellys Randriana­rison a déclenché une opération anti-stupéfiant de quatre jours dans la capitale qui a permis de démasquer le réseau de dealers, composé de fonctionnaires, de ressortissants africains, d’étudiantes et de prostituées. Les présumés contrebandiers ont écoulé leur cocaïne, héroïne, amphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine ou ecstasy et skunk dans des écoles et discothèques. La police en a saisi trois kilos et demi.

Le protagoniste et ses présumés coauteurs seront jugés le 26 août, a-t-on indiqué.