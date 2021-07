Redevabilité sociale – Ravinala Airports étend ses actions

Il ne s’agit plus d’un engagement social uniquement auprès des citoyens aux alentours des aéroports. Le consortium Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux de Nosy Be et d’Antananarivo, va jusqu’à Fianarantsoa. Les sapeurs-pompiers de la ville de Betsileo ont reçu des dons vestimentaires de la part du gestionnaire d’aéroports. «

Cette donation provient de la Fondation Groupe ADP, représentée par Ravinala Airports, en collaboration avec les pompiers d’ADP et de l’Aviation Sans Frontières. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce type d’action, symbole de solidarité, a été réalisée. Des tenues ont été aussi distribuées précédemment auprès des sapeurs-pompiers de Nosy Be et d’Antananarivo » fait savoir un communiqué de Ravinala Airports.

En tout, l’équipe des sapeurs-pompiers de Fiana­rantsoa a reçu 367 pièces de tenues composées de vestes, de parkas, de sweats, de Tee-shirts et polos sécurité incendie, des shorts et de pantalons. L’action entre dans le cadre de l’engagement citoyen de Ravinala Airports à Madagascar.

La cérémonie de remise de dons a vu la présence du directeur général de Ravinala Airports, Patrick Collard, la directrice Felana Ratsimba­zafy et de la mairesse de la commune urbaine de Fiana­rantsoa, Sahondra Ratsimba­zafy.