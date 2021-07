Développement – Andoharanofotsy se dote de véhicules

La commune rurale d’Andoharanofotsy se développe. Elle dispose, désormais, de deux camions pour la collecte et le transport des ordures vers le site de décharge, d’une ambulance, d’un véhicule à utiliser en cas d’intervention des agents de police, et d’un bus scolaire pour le transport des élèves et des jeunes sportifs de la commune.

« C’est grâce au fonds propre de la commune, en général, que nous avons pu obtenir ces véhicules », lance le maire d’Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana, lundi, dans le cadre de la présentation du bus scolaire.

« La population, malgré le confinement, paie la taxe. En 2020, 50% des contribuables ont versé leurs taxes à la caisse de la commune », rajoute Henintsoa Rakotoarimanana. Le bus scolaire est déjà opérationnel. Il a transporté les jeunes du centre de formation de football de la commune à Fianarantsoa, pour participer à un tournoi. Ce moyen de transport de la commune ne sera pas gratuit.

L a commune rurale d’Andoharanofotsy fait, toutefois, face à des difficultés dans le ramassage des ordures ménagères. Avec seulement deux camions, la collecte des vingt tonnes d’ordures ménagères par jour s’avère difficile, pour cette commune.