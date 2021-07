Correction du Bepc – Des mauvaises notes en mathématiques et Français

Deux matières restent à corriger pour les épreuves écrites du BEPC. Le constat provisoire sur les mathématiques et le Français indique un bilan négatif.

Dans la circonscription de Tana ville, les travaux de correction ont déjà commencé depuis mardi. Les six matières achevées ont déjà fait l’objet de correction dès la fin de chaque épreuve. Le constat provisoire est que de nombreux candidats ont récolté de mauvaises notes sur le Français et les mathématiques.

En Mathématiques, peu de candidats ont été bien notés. Les notes minimales allaient de 0 à 5 sur 20 pour cette matière. « Sur quarante copies, seuls six candidats ont eu de 15 à 20 sur 20. La plupart d’entre eux ont eu des notes entre 0 à 5 sur 20 », confie un correcteur au Centre de correction du lycée Nanisana.

Le niveau des élèves est en baisse sur cette matière scientifique notée sur 60 points. « Chaque année, les élèves ont eu du mal à traiter les mathématiques. Les candidats de cette année ont été confrontés à cette même difficulté », décrit-t-il.

Même constat pour le Français, une épreuve soumise aux candidats mardi dernier, les notes varient et certaines sont mauvaises. « Durant cette journée (ndlr: hier) on m’a soumis plusieurs feuille de copies, j’ai remarqué que beaucoup de candidats ont eu des mauvaises notes en Français. Il y en a qui ont eu un 3 sur 20 et d’autres 50 sur 60 », décrit le correcteur.

Selon notre interlocuteur, au vu des feuilles de copies, les candidats n’ont pas bien révisé leurs leçons. « Le sujet d’examen n’était pas difficile mais les candidats manquent de révision », enchaîne-t-il.

Sept centres

Les corrections se poursuivent auprès des sept centres de corrections de la capitale. « Les commissions d’entente ont été déjà érigées au niveau de chaque centre d’examen. Ainsi la correction des copies a déjà commencé dans sept lycées centres de corrections », enchaîne Lalaina Ramananantony, Chef de la circonscription scolaire (Cisco) d’Antananarivo Renivohitra.

Après les corrections, les transcriptions vont débuter lundi et s’achèvera la semaine prochaine. Des procédures doivent être respectées avant l’affichage des résultats, prévu pour vendredi ou samedi prochain. « Les corrections seront terminées en deux à trois jours, après on va procéder au dépouillement, puis le classement s’ensuit. Les résultats devraient être affichés vers la fin de la semaine prochaine », conclut le Chef Cisco Tana.