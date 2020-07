Rapatriement – Sept cent Comoriens bloqués à Madagascar

En raison de l’annulation de vols de rapatriement devant relier Antananarivo aux Comores, sept cent ressortissants comoriens sont bloqués dans la capitale. Hier, certains d’entre eux ont été reçus par une agence de transport aérien à Ankoron­drano pour le remboursement du billet. « Ils viennent de plusieurs régions dont Mahajanga et Antsiranana. On avait l’espoir qu’aujourd’hui (ndlr: hier), on aurait deux vols mais finalement, il paraît qu’il y a des problèmes politiques. Notre priorité est de faire rentrer ces compatriotes bloqués ici parce qu’ils ne résident pas ici. Ils sont venus pour un traitement médical. Ils doivent obligatoirement rentrer. Cela fait plus de cinq à six mois qu’ils sont ici. Leur visa de séjour a expiré », explique Rijjali Hamoutou, secrétaire auprès de l’ambassade de l’Union des Comores.

Des vols de rapatriement étaient prévus. Mais ils ont été annulés. « La compagnie Madagascar Airways n’a pas reçu les autorisations nécessaires », peut-on lire sur le site web de l’ambassade concernée. Depuis hier matin à Ankorondrano, une longue file s’est créée devant l’agence pour le remboursement des billets. Sur le plan sanitaire, « ces passagers n’ont pas encore fait le test parce que le diagnostic doit se faire directement aux Comores à l’arrivée. Ainsi que la mise en quarantaine». La délivrance d’autorisations dans le cadre de rapatriement de ressortissants étrangers devrait aussi passer par une procédure spécifique.