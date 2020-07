Rallye virtuel – Hoby remporte le Grand Rally

Avec une large avance de plus de trente secondes, Hoby Andriantsaina s’est imposé au terme de la finale du Grand Rally, au volant de sa Hyundai i20.

OUTRE le « e-safari », les pilotes de course en ligne se sont également affrontés au « Grand Rally » ce weekend. Une course organisée par « Rallye Virtuel Madagascar » cette fois-ci.

Au terme des cinq jours de compétition, entre mercredi et dimanche, la victoire finale est revenue à Hoby Andriantsaina. Il a terminé avec un cumul de 50 min 01,90 sec, avec son Hyundai i20.

Il a devancé d’une trentaine de secondes, son premier poursuivant. Il s’agit de Rija Ranaivosoa, alias Kenworth, aux commandes d’une Skoda Fabia (50 min 37,28sec). Quant à la troisième marche du podium, elle a été trustée par Naly Razafindralambo, également au volant d’une Hyundai i20 (51min 15,06 sec).

Ce Grand Rally s’est étalé sur presque une semaine, soit trois journées pour les éliminatoires, les demi-finales samedi et la finale dimanche soir. Ils étaient cinquante deux pilotes à prendre le départ. Et parmi eux, Hoby Andriantsaina a été le meil­leur au terme des vingt huit épreuves spéciales sur le simulateur Richard Burns Rally, au classement général et dans la catégorie R5.

Fond de 6

Concernant la catégorie R4, Mahery Ratsimbarisoa l’a emporté avec sa Mitsubishi Lancer Evolution X. Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement à Jordan Rakotomavo et Tom Jobim, également sur des Evo X.

Du côté des deux-roues moteurs, l’on a assisté à la domination d’un pilote chevronné en 2RM Traction. À bord de sa Renault Clio Williams, Teddy Rahamefy a mis tout le monde d’accord. Il a confirmé son choix de pseudo pour ce rallye, en l’occurrence « Fond de 6 », avec un rythme impressionnant.

Derrière, le top 3 a été complété par Joël Randria­- manga, sur Open Adam, et Tony Rajaonarivelo, sur Renault Clio. Enfin, chez les 2RM propulsion, Fanilo An­driamasinandriana a dominé son adversaire de la catégorie, Cécilien Razafin­dram­parany. Ils couraient tous les deux sur des Porsche 911.

Rideau donc sur ce « Grand Rally », qui a tenu en haleine les passionnés de virtuel durant la fin de semaine passée. D’autres événements du même genre devraient se tenir prochainement. Et ce, dans la mesure où la période actuelle semble très propice aux courses en ligne.