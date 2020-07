Jirama – Le système de relevé d’index remis en cause

Le Réseau National pour la Défense des Consomma­teurs (RNDC) exhorte la compagnie nationale de l’eau et de l’électricité à respecter la distanciation sociale. Un principe que le RNDC exige pour pallier le système obsolète de relevé d’index appliqué en cette situation d’urgence sanitaire. « Les agents de la Jirama ne doivent plus effectuer le relevé du compteur in situ. Ceci, afin d’éviter une éventuelle contamination par la Covid-19. Les index au compteur devraient être communiqués par les consommateurs via téléphone.

La Jirama devrait aussi se contenter de l’index de consommation moyenne pour établir ses factures. En outre, celles-ci devraient être réglées via mobile money » suggère Lita Rabetsara, président du RNDC. La Jirama a programmé ce système d’« auto-relevé » suggéré par la RNDC, il y a deux ans. L’idée étant que l’abonné lui-même se charge de comptabiliser sa consommation mensuelle. Les données devaient être envoyées à la société nationale via courrier électronique ou par Sms, selon les possibilités. Mais l’idée a vite été oubliée.

La compagnie de rassurer néanmoins que « tous les collaborateurs au sein de la JIRAMA respectent les gestes barrières. Des dispositifs qui sont renforcés davantage par la désinfection des locaux et la mise en place de pédiluve à chaque entrée des bureaux, l’organisation des transports en commun, l’utilisation des visières ».