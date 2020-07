Initiative verte – La biodiversité urbaine en marche à Morondava

Les feux, un sujet chaud dans la région Menabe. La direction environnementale passe à la riposte et à la production de pépinières.

Un million de jeunes plants. Tel est l’objectif de la Direc­tion régionale de l’Environnement et du développement durable (Dredd) de Menabe pour réaliser son initiative de biodiversité urbaine. « Nous travaillons avec l’association Manao Manga dans l’application de la méthode Miyawaki qui signifie faire des petites forêts dans les villes avec trois arbres sur un mètre carré. Dans un premier temps, nous produisons trois cents mille plants soit 30 000 arbres par hectare car nous comptons couvrir 100 hectares », rapporte Dr Tahiana Andria­harimalala Dredd Menabe.

En ce moment, les activités consistent à disposer les plates-bandes suivi du rebouchage, du semis et de l’arrosage. Tous les mercredis et vendredis, les agents de la direction aident les pépiniéristes qui se trouvent en permanence sur place.

Espèces

Des nouvelles recrues du service militaire grossissent aussi leur rang.L’année précédente, la Dredd a déjà produit 2,9 millions plants mais les inondations ont détruit une majeure partie et cette année, elle vise la production d’un million de pieds.

La direction régionale pense à une double finalité dans son initiative. L’une à sauver les forêts décimées par les feux, l’autre à reverdir et embellir la ville de Morondava suivant le nouvel aménagement urbain qui se réalisera incessamment. Les pépiniéristes développent plusieurs plants autochtones, exotiques et d’arbres fruitiers tels que les mpanjakaben’ny tany, sakoa, arofy, anakaraka, katrafay, ananambo, tamariniers, mandariniers, papayers et baobabs.

Les espèces exotiques seront mises en terre aux environs des aires protégées tandis que celles autochtones seront plantées dans les noyaux durs. Un mélange des deux sera destiné au projet de biodiversité urbaine et les arbres fruitiers seront remis dans des villages. La Dredd installe un site de démonstration de la méthode Miyawakidans son enceinte pour illustrer le futur modèle qui ornera la ville.