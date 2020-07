Fianarantsoa – Un chef Zap condamné pour viol

Verdict. Hier, la Cour d’appel de Fianarantsoa a prononcé sa sentence concernant le chef de Zone administrative et pédagogique (ZAP) de Kelilalina Ifana­diana ,incriminé pour viol d’enfant. Reconnu coupable, cet accusé a été condamné à deux ans et six mois de prison ferme, et à verser une somme de 5 millions d’ariary à la victime à titre de dommages-intérêts. Cette peine a été assortie d’amende qu’il doit au tribunal.

Selon l’enseignante Jeanne Marie Suzanne Ramarovavy, mère de la victime, « la Cour a avoué qu’il y a eu des torts de la part du tribunal de première instance de Mananjary qui avait acquitté le chef Zap ». Cette fois, elle affirme avoir été satisfaite du jugement rendu.

La Justice a immédiatement ordonné l’arrestation du violeur et son transfert en prison puisqu’il était absent au procès.­L’agression sexuelle répétitive a été commise entre septembre 2018 et août 2019. L’agresseur a été placé sous mandat de dépôt le 4 février. Vingt-trois jours plus tard, il a retrouvé sa liberté au terme de son procès à Mananjary, la raison pour laquelle la mère de l’enfant a interjeté appel.