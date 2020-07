Fanjatiana Andriamiadamahatratra – « Nous nous préparons à faire face aux imprévus »

Le Lycée privée Miarasoa à Ambanitsena a sa propre organisation durant le confinement dans l’enseignement des élèves en classes d’examen. Fanjatiana Andriamiadamahatratra, responsable administrative et financière, s’explique.

Les examens officiels se dérouleront dans deux mois. Comment avez-vous fait pour préparer vos élèves?

La reprise des cours le 22 avril a été une bonne chose, car cela nous a permis de continuer et de terminer le programme pour les classes de troisième et de terminale A. La matinée, les professeurs dispensent les cours, expliquent les leçons et les élèves sont encouragés à faire les devoirs et les exercices à la maison. La terminale D n’a pas encore achevé son programme et nous faisons notre possible pour que les élèves et les enseignants restent en relation car tout regroupement est interdit. Pour s’entraîner, nous demandons aux élèves de récupérer au lycée des sujets types qu’ils devraient traiter chez eux.

La terminale D n’est-elle pas lésée par rapport à la série A?

Elle a terminé toutes les matières littéraires, mais il lui reste à parfaire les mathématiques, la physique et la chimie. Les élèves travaillent avec des polycopies dans lesquelles les leçons et les exercices se trouvent côte à côte. S’ils ne comprennent pas, ils viennent au bureau pour demander de l’aide. Nous leur donnons rendez-vous selon la disponibilité de leur professeur que nous récupérons en ville. Autrement, d’autres élèves organisent des discussions en messagerie privée sur facebook pour d’amples explications.

Qu’en est-il des classes intermédiaires?

Elles n’ont pas pu terminer leur programme à temps en raison de la suspension des cours. Nous avons élaboré des leçons et des devoirs pour qu’ils restent concentrés sur leurs études et il appartient aux parents de surveiller leurs enfants à domicile. Heureusement, il a eu la reprise des cours qui nous a permis de regrouper ceux qui ont besoin de plus de clarification sur les leçons.