Bevalala – Une femme et son bébé retrouvés morts

Atterrant. N’ayant pas donné signe de vie depuis la semaine passée, une femme de 26 ans et son bébé qui aurait eu seize jours hier, ont été retrouvés morts, à Bevalala.

Leur famille espérant les revoir vivants a mené des recherches sans relâche à Ankadivoribe, à Ampanefy et dans d’autres communes d’Atsimondrano. La femme a accouché le 6 juillet dans un centre de santé de base (CSBII) où elle a rencontré certaines complications. Elle aurait dû être hospitalisée.

Pour une raison encore indéterminée, elle a quitté son foyer, à Andoharanofotsy, le mercredi 15 juillet. Elle a emmené avec elle le nourrisson et sa couverture, sans que personne ne les ait remarqué. Son mari et toute la famille ont signalé leur disparition sur facebook et à la gendarmerie. Samedi, le drap, la couverture et le chapeau du bébé ont été retrouvés dans une rizière à Bevalala.

Ce n’est que hier, le chef fokontany de Bevalala les a rappelés concernant la découverte du corps sans vie de l’enfant, flottant dans un étang. Après un moment, la dépouille de la jeune mère a également été repêchée par les sapeurs-plongeurs.