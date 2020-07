Actions sociales – « Miaraka Ambatolaoka » soutient les vulnérables

Les effets de la Covid-19 affectent toutes les couches sociales. Dans la commune d’Ambatolaoka à Nosy-Be, l’association Miaraka a décidé de lancer une initiative de collectes de 500 kilos de riz pour venir en aide aux plus démunis. « Nous ne pouvons pas compter sur les opérateurs économiques malgaches et étrangers pour les actions sociales, voilà pourquoi l’association se mobilise pour soutenir les autres qui sont dans le besoin. Dans le contexte du coronavirus, le problème d’accessibilité à la nourriture persiste. Les vulnérables arrivent encore à acheter les petits légumes comme les tomates mais ils rencontrent un grand souci quant à l’approvisionnement en riz. La collecte que nous organisons ira tout droit à cent mères célibataires et personnes âgées des villages d’Ambatolaoka, de Madirokely et de Dar es Salam. Chacun aura droit à 4 kilos de riz », explique Manuella Aridy, coordinatrice des projets de Miaraka Ambatolaoka.

Outre le riz, l’association accepte aussi les dons en espèces lui permettant d’acheter d’autres produits de première nécessité. La collecte commence déjà et la distribution se fera entre août et octobre. Les présidents de fokontany vont identifier les bénéficiaires, archiver leurs numéros de téléphone pour les retransmettre à l’association. Celleci appellera chaque récipiendaire qui rejoindra le bureau de Miaraka pour récupérer sa ration afin d’éviter l’attroupement.