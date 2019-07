La Réunion – Un nouveau bateau de migrants attendu

Possible arrivée d’un bateau de migrants prochainement. Un navire parti du Sri-Lanka vendredi dernier, semble avoir mis le cap sur La Réunion.

C’est un malheureux refrain amené visiblement à se répéter inexorablement. Du côté des services de la préfecture, on se prépare à une nouvelle arrivée de migrants. Les autorités sri-lankaises auraient signalé la trajectoire suspecte d’un bateau de pêcheur parti il y a une semaine, le 12 juillet, d’un des ports du pays.

À l’heure actuelle, impossible de déterminer si ce navire susceptible de transporter une dizaine de migrants a mis le cap précisément sur La Réunion ou sur une autre destination telle que l’Australie, par exemple. Il est en effet impossible pour les autorités de le suivre. C’est une constante : l’équipage de ce genre d’odyssée a l’habitude de désactiver la balise de l’embarcation afin justement de ne pas être traçable.

Au mois d’avril dernier, les autorités avaient également été prévenues de l’arrivée imminente d’un bateau «suspect». L’infor­mation s’était rapidement vérifiée : pas moins de cent vingt migrants sri-lankais ainsi que l’équipage d’origine indonésienne avaient débarqué à la marine de Sainte-Rose.

Marathon judiciaire

Contrairement à la version livrée par les migrants ayant débarqué précédemment, ces derniers arrivés étaient partis des côtes indonésiennes. Jugés au tribunal correctionnel de Saint-Denis, leurs passeurs ont été condamnés à de la prison ferme et se sont vu refuser leur demande de purger leur peine de prison dans leur pays d’origine.

Les migrants s’étaient entre-temps lancés dans une procédure de demande d’asile mais la plupart d’entre eux ont fini par être reconduits à la frontière au terme d’un marathon judiciaire. En février, ce sont soixante douze ressortissants sri-lankais qui étaient arrivés à bord du Prashansa, alors que l’on avait recensé un total de quatre vingt trois migrants pour l’année 2018. Des hommes, des femmes et des enfants fuyant tous la misère et la persécution et en quête d’une vie meilleure.

