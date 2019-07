Gouvernement – Les députés proposent quatre noms

Quelques jours après la reconduction de Christian Ntsay à la Primature, les tractations fusent de tous bords. L’Assemblée nationale a proposé quatre noms pour constituer le prochain gouvernement.

Suspense. La composition du nouveau gouvernement Christian Ntsay est attendue dans les prochains jours. À l’allure où vont les choses, sauf surprise de dernières minutes, une grande partie de l’équi­pe sortante sera reconduite.

Lors de la nomination des membres du gouvernement en janvier, le président de la république Andry Rajoelina leur a donné une période probatoire d’un an avec une évaluation à mi-parcours. Toutefois, les tractations et les travaux de couloirs se multiplient à l’instar de l’Assemblée nationale.

«Pour constituer le prochain gouvernement, l’Assemblée nationale a proposé quatre noms », affirme une source proche du dossier.

Dans son discours lors de l’ouverture de la session spéciale de l’Assemblée nationale, Christine Razana­mahasoa a envoyé un message fort sur la composition du prochain gouvernement. « Il doit refléter l’Assemblée nationale et les membres doivent avoir une onction populaire », affirme-t-elle. Trois groupes parlementaires sont constitués avec une majorité absolue de la plateforme Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRD).

Négociations

À travers les tractations, le Groupe parlementaire uni pour la République (GPR) a trouvé une brèche pour siéger au Bureau permanent. Un exploit qu’il tente de renouveler pour la mise en place du gouvernement. « Il y a eu des négociations avec les députés indépendants sur la composition du gouvernement », affirme Volahaingo Marie Thérèse, députée élue à Bealanana.

Outre celle des députés, d’autres entités entreprennent également des lobbyings. Il s’agit entre autres de l’association des natifs de la province d’Antsiranana (FITEFA).

Lors de leur rencontre à Antaninarenina, en fin de semaine, le président Bekasy Johnfrince a réclamé au président de la République un certain nombre de ministres issus du Nord. Il a soutenu sa démarche en argu­mentant que la province d’Antsiranana produit 38% de la richesse nationale.

Lors de la course aux législatives, deux ministres ont démissionné. Leurs départements ont été assurés par des intérimaires. Il s’agit du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection sociale ainsi que celui de l’Éducation nationale. Une situation provisoire qui ne pourrait pas devenir définitive. Ainsi, combler ces postes vacants est une logique.

La reconduction de chaque ministre est évaluée selon ses performances selon le président de la République. Toutefois, dans le contexte où la mise en vigueur de la loi des finances rectificatives a connu un léger retard, il est difficile d’apprécier la réalisation de chaque département.

Par ailleurs, la mise en place du staff technique de chaque ministère a pris deux à quatre mois. Ainsi, il est impensable d’accorder de nouveau un tel délai. En attendant, et à la lumière du décret acceptant la démission du gouvernement, les ministres assurent la gestion des affaires courantes.