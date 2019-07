«La fièvre du 4×4 s’est emparée des députés malgaches» (francetvinfo.fr, 24 février 2015) «Le Premier Ministre face à l’étrange chantage des députés» (RFI, 12 février 2015)

«Les députés réclament chacun un 4×4 à 45.000 euros» (zinfos974.com, 24 novembre 2016) : ces titres reviennent à chaque début de législature et deviennent de véritables marronniers de la politique malgache chaque fois que la loi de finances arrive à l’agenda.

Banquet de Iavoloha supprimé, par souci de sobriété. La société civile qui s’était mobilisée, avec succès, contre la perpétuation du banquet d’Iavoloha (au moins dans sa forme devenue caricaturale, au fil des décennies), devrait alimenter le Ministre des Finances en arguments qui étayent une volonté politique encore à échafauder : 4×4 des députés à oublier définitivement, par décence.

Travées vides à l’Assemblée Nationale, loi aussi fondamentale que l’abolition de la peine de mort adoptée les yeux fermés, scandales divers et variés… Les partenaires techniques, et surtout financiers, ne peuvent pas ne pas voir avant de débourser encore et encore.

En ce qui concerne le «Pouvoir Législatif», il y a véritablement un avant et un après 1993. La philosophie de la Troisième République avait été de déshabiller le Président de la République pour habiller les députés de l’Assemblée Nationale : dès la première lecture du projet de Constitution, les analystes avaient su deviner le hiatus d’un Président élu au suffrage universel direct mais fort dépourvu face à un Premier Ministre désigné par l’Assemblée Nationale. Par contre, personne n’avait été suffisamment pessimiste pour anticiper le clientélisme induit par une assemblée à géométrie variable : la promesse, malheureusement tenue, de 4×4 aux députés vient de ce malentendu qui s’avère donc le péché originel de ce Pouvoir Législatif post 1993.

Dans d’autres pays, les parlementaires se distinguent par l’adoption de grandes lois d’avancée sociale : sur l’universalité de l’éducation, sur l’égalité des genres, sur les libertés individuelles. À Madagascar, la mémoire retiendra pour le moment la base légale par laquelle tout ce scandale provient : la Loi n°94-002 du 28 juin 1994, fixant les indemnités et avantages en nature du Président de l’Assemblée Nationale, des membres du Bureau permanent et des Députés de Madagascar ; le Décret 94-409 du 28 juin 1994, fixant les avantages en nature du Président de l’Assemblée Nationale, des membres du Bureau permanent et des Députés de Madagascar ; l’Arrêté n°2207/95 du 10 mai 1995 portant modalités de remboursement du prix des véhicules 4×4 attribués aux députés de Madagascar.

Dans notre prévention à l’encontre de cette Assem­blée Nationale formule post-1993, on peut facilement croire à l’insignifiance des «indemnités allouées aux membres de l’Assemblée nationale constituante et législative provisoire de la République malgache» (loi 58-011 du 17 décembre 1958), des «indemnités des députés et des membres du Sénat» (loi 59-022 du 24 décembre 1959), de l’«indemnité annuelle de fonctions des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat» (ordonnance 60-116 du 30 septembre 1960… On s’imagine également le ridicule de l’allocation forfaitaire mensuelle et les indemnités allouées en faveur des membres de l’Assemblée Nationale Populaire (décret 85-309 du 16 novembre 1985)…

Post-scriptum : Notes de lecture à l’usage du Ministre des Finances et du Budget, bref celui de l’argent public.

«Les modalités de paiement constituent un véritable cadeau, compte-tenu du caractère définitif de l’acquisition de ces véhicules neufs et de la longévité moyenne du parc automobile à Madagascar. Elles sont fixées à l’origine par un arrêté pris à l’initiative du Premier Ministre Francisque Ravony, au bénéfice des députés de la première législature de la Troisième République (1993-1998). La part remboursable, soit en fait 24,17%, correspondait effectivement au reliquat de l’amortissement sur la durée d’un mandat, mais le montant du prix initial de référence était dérisoire par rapport au prix du marché : 60 millions de FMG, alors qu’il n’y avait pas de modèle imposé et que la gamme disponible à l’époque à Madagascar coûtait entre 41 et 160 millions de FMG. La documentation comptable relative à cette opération révèle bien de surcroît de la “grande falsification” : une liste disponible auprès du service financier de l’Assemblée nationale en fin de législature révélait que 69,56% des députés avaient effectivement réglé la participation qui devait être en principe précomptée sur leur salaire. De son côté, la Recette générale de Tananarive n’avait enregistré que 32,7% des montants totaux dus à l’État, 26 mois après l’achat des véhicules, alors même que l’échéancier officiel ne courait que sur 29 mois : non paiement des sommes dues et/ou non enregistrement par les fonctionnaires de l’intégralité des versements. À l’issue d’un débat houleux en présence du Premier Ministre Tantely Andrianarivo, la loi de finances de 1999 devait reconduire ces dispositions dans leur esprit, à des conditions très légèrement moins avantageuses : 48 mensualités au lieu de 29, pour un montant unitaire de 875.000 FMG au lieu de 500.000 FMG» (Didier Galibert, «Les gens du pouvoir à Madagascar. État postcolonial, légitimités et territoire (1956-2002)», Karthala, 2009, p.77).